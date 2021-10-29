Глава ВОЗ, принц Гарри и Меган Маркл призвали G20 помочь решить проблему нехватки вакцин

В документе говорится, что в июне страны "Группы семи" (G7) на своем саммите коллективно объявили, что миллиард доз вакцин от COVID-19 будет отправлен в страны с низкими и средними доходами. Но сейчас в отдельных странах препаратов не хватает даже для вакцинации медработников, и из почти 7 млрд доз, которые применены в мире, лишь 3% приходится на государства с низкими доходами.Как отмечается далее в послании, международному механизму COVAX было обещано 1,3 млрд доз вакцин, которые предназначены для государств с низкими и средними доходами. Но пока поступило только 150 млн доз.констатируют Гебрейесус, принц Гарри и Меган Маркл, подчеркивая, что "у лидеров G20 имеются полномочия для того, чтобы ускорить выполнение давних обещаний о предоставлении [вакцины]".Глава ВОЗ, герцог и герцогиня Сассекские напомнили о поставленных ранее глобальных целях: достичь к концу текущего года охвата вакцинацией 40% жителей во всех странах и 70% населения – к середине 2022-го. Для быстрого осуществления этой задачи нужно оперативно наладить поставки недостающих 550 млн доз вакцины, а также ускорить предоставление вакцины механизму COVAX, обеспечить финансирование партнерства ACT-Accelerator.Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Сотрудничество начато для ускорения разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19. ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, который считается одной из опор партнерства ACT-Accelerator. Программой регулируется, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами.