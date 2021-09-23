Глава Президентского спортивного клуба: всегда рады подставить плечо Белорусскому комитету "Спешиал Олимпикс"

Президентский спортивный клуб рад подставить плечо Белорусскому комитету "Спешиал Олимпикс", под эгидой которого проходит немало мероприятий для развития в нашей стране инклюзивного подхода через включение людей с особенностями развития в спорт и здоровый образ жизни. Об этом заявил во время посещения республиканского футбольного турнира с участием женских команд, тренирующихся по системе Special Olympics, в Улле глава организации Дмитрий Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Это не первый совместный проект Президентского спортивного клуба с Белорусским комитетом "Спешиал Олимпикс". Под эгидой этой организации проводится много важных мероприятий. Поэтому наш клуб всегда рад подставить плечо. Скажу на будущее: в перспективе будет подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве", – отметил он.
Республиканский футбольный турнир с участием женских команд, тренирующихся по системе Special Olympics в Улле Бешенковичского района Витебской области, приурочен ко дню рождения основательницы движения Special Olympics Юнис Кеннеди Шрайвер.
На базе Улльского лицея им. Льва Доватора в 2010 году открыт центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями развития. На протяжении многих лет учащиеся центра представляют Беларусь на международных соревнованиях Special Olympics. В состязаниях участвуют семь команд. Президентский спортивный клуб привез ребятам разнообразное оборудование и инвентарь для укрепления спортивной базы лицея.
Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" ведет широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями развития через занятия спортом. Ежегодно объединение проводит региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования для подготовки сборной Республики Беларусь к Европейским и международным Специальным Олимпийским играм.
Фото: БЕЛТА