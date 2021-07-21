Министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии Мансух Мандавия опроверг сообщения о том, что правительство страны намеренно занижает статистику по смертности от коронавируса, пишет РИА Новости.
Вот контекст: ранее американский Центр глобального развития (CGD) опубликовал исследование, в котором сказано, что число смертей от COVID-19 в Индии может быть намного больше официального. Истинные цифры, как уточняется в исследовании, могут быть выше в десять раз.
Мансух Мандавия прокомментировал это следующим образом:
– Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их.
По информации ведомства, в Индии насчитывается более 31 млн случаев инфицирования коронавирусом и свыше 414 тысяч смертей из-за него.
Фото: pixabay.com
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Глава индийского минздрава опроверг сообщения о занижении смертности от COVID-19
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