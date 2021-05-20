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Гламурный отдых: Versace представил новую пляжную коллекцию

До лета осталось буквально десять дней и пока не поздно мы на примере новой пляжной коллекции Versace хотим показать, как красиво «нырнуть» в самое жаркое время года.


Итальянский модный Дом Versace показал яркую рекламную кампанию новой линейки под названием La Vacanza, которая напоминает нам о пляжном отдыхе, наслаждении природой, роскошном времяпровождении в самых красивых уголках планеты и бесконечных возможностях. После пандемии бренд предлагает вспомнить о том, что жизнь продолжается и ею можно наслаждаться в полной мере. 


В коллекции представлено все, что нужно для отдыха: купальники, шелковые рубашки, шорты, солнцезащитные очки, дорожные сумки, кружки и полотенца для бассейна. Все вещи украшены яркими принтами морских и цветочных мотивов, а также узором Greca (фирменным орнаментом Versace греческого стиля). 


Съемка проходила на одном из самых красивых мест для отдыха – итальянской Лигурии. Модели в полной мере передали образ гламурного отпуска мечты.

Новая коллекция уже доступна на официальном сайте бренда. 







Фото: versace.com
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