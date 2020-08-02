Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске

Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске

Ремонт в здание продолжался 10 месяцев, передает БЕЛТА.

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки сегодня торжественно открылась после реконструкции.

Перед гостями выступил концертный оркестр гимназии-колледжа, сыграв классические произведения.

Затем директор Республиканской гимназии-колледжа Александр Поляков провел для участников открытия экскурсию по зданию, показал 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии.

Кроме этого, за 2018-2019 годы за средства из республиканского бюджета, а также специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи приобретено 47 музыкальных инструментов на сумму Br468 тыс. План закупок на 2020 год - 15 инструментов на сумму Br84,3 тыс. И на этом обновление не закончится - в 2021 году будут куплены еще 19 музыкальных инструментов.

В обновленном здании также модернизированы два хоровых зала, еще один создан дополнительно. Также появился концертный зал на 300 мест, студия звукозаписи.

Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории - строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на четвертом и пятом этажах и фрески XVII-XIX веков на первом, втором и третьем.

- За эти годы учреждение образования не раз меняло свое название и подходы к организации образовательного процесса, но его главное предназначение оставалось неизменным - это гармоничное воспитание и профессиональное обучение юных талантов, становление их как творческих личностей, - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь.

Также он пожелал коллективу успехов, оптимизма, энергии и творческой, созидательной работы, а учащимся - новых горизонтов в безграничном мире творчества и музыкального искусства.

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске
LOT вновь начала летать в Минск
Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий
Брест празднует День ВДВ
Минздрав: в Беларуси выздоровели и выписаны 62 тыс. 896 пациентов, переболевших коронавирусом
В Витебске отмечают 90-летие ВДВ
Биткоин подорожал до 12 тысяч долларов
В каменецком ОАО "Беловежский" на уборке хлеба трудятся пять женщин
Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ
Сделка Microsoft по покупке TikTok сорвалась
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Американец, чех и поляк – это новый анекдот?
В Добрушском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
После крушения парома в Таиланде пропали шесть человек
Погода на понедельник: сильный ветер и до +29
Галкин решил не комментировать развод с Пугачевой
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Рукодельница Роза Новик, дачники из поселков-спутников, плодородная земля без лесов и рек — как живет деревня Солигорского района с необычным названием
День десантника отмечают в Бресте - стрим
Стало известно, сколько туристов отправятся на МКС в 2021 году
День десантника в Витебске - стримы
На Брестчине продолжают чествовать лидеров жатвы и мониторят условия работы ее участников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Под откос
Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси
Звезда фильма "Нечто" скончался в США
Машинист электропоезда БелЖД Николай Рубайло — о любимых маршрутах, пейзажах за стеклом и дороге домой, которая всегда короче
Двое мужчин застряли в заливных лугах на Припяти
Виктория Короткая, победитель республиканского конкурса «Женщина года – 2019»: «Не понимаю пессимистов»
Школа хоккейного «Динамо» отмечает 15-летие
Силы специальных операций — элита нашей армии: решают любые боевые задачи в воздухе, на суше и в воде
Пожары вновь охватили американский штат Калифорния
Валерий Хацкевич — обычный сельский парень из воложинского Ракова прошел путь от курсанта военного училища до генерал-майора ВДВ
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Но и утром все не так – нет того веселья…
Гимназию-колледж при Академии музыки реконструировали в столице
Какова цена голубого берета? Мы узнали у бойцов Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
Алексей Котковец: не ожидал такого результата
Рабочие встречи Президента, открытие биатлонного комплекса в Чаусах и празднование Дня ВДВ. Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
Татьяна Холодович выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике с результатом, который бы принес золото в олимпийском Рио. Алексей Котковец смог бы там претендовать на бронзу
«Неман» обыграл минское «Динамо» в центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Лучше Льюиса может быть только сам Льюис
«Арсенал» переиграл «Челси» в финале Кубка Англии по футболу
Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК
мнение
Михаил КУЧКО
Молочное лобби цифрой прирастать будет
«Ислочь» и «Славия» забили шесть голов — сильнее оказались «волки»
Саснович пробилась во 2-й раунд квалификации турнира в Палермо — первом после паузы из-за пандемии
Внеочередная сессия Национального собрания откроется 3 августа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ