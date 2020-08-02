Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в Минске

Ремонт в здание продолжался 10 месяцев, передает БЕЛТА.

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки сегодня торжественно открылась после реконструкции.

Перед гостями выступил концертный оркестр гимназии-колледжа, сыграв классические произведения.

Затем директор Республиканской гимназии-колледжа Александр Поляков провел для участников открытия экскурсию по зданию, показал 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии.

Кроме этого, за 2018-2019 годы за средства из республиканского бюджета, а также специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи приобретено 47 музыкальных инструментов на сумму Br468 тыс. План закупок на 2020 год - 15 инструментов на сумму Br84,3 тыс. И на этом обновление не закончится - в 2021 году будут куплены еще 19 музыкальных инструментов.

В обновленном здании также модернизированы два хоровых зала, еще один создан дополнительно. Также появился концертный зал на 300 мест, студия звукозаписи.

Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории - строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на четвертом и пятом этажах и фрески XVII-XIX веков на первом, втором и третьем.

- За эти годы учреждение образования не раз меняло свое название и подходы к организации образовательного процесса, но его главное предназначение оставалось неизменным - это гармоничное воспитание и профессиональное обучение юных талантов, становление их как творческих личностей, - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь.

Также он пожелал коллективу успехов, оптимизма, энергии и творческой, созидательной работы, а учащимся - новых горизонтов в безграничном мире творчества и музыкального искусства.

Фото БЕЛТА