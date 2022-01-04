Гигин: западная демократия не может предложить внятного пути развития страны

Западная демократия не справляется не только в чрезвычайных ситуациях, как это произошло с пандемией COVID-19, она не может предложить никакого внятного пути дальнейшего развития страны. Об этом председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– В общественном сознании повсеместно критика демократии в ее западном варианте была всегда. Почему Черчилль сказал свою знаменитую фразу, что демократия – это плохой строй, но ничего лучшего человечество не придумало? И тогда была критика. Понимали, что прямолинейное следование демократическим процедурам – это еще не народовластие. Мы же сейчас в белорусской практике противопоставляем наше понимание народовластия и западную демократию. Это разные явления, – подчеркнул Вадим Гигин.
Говоря о том, как работает современная западная демократия, эксперт отметил:
– Что показал экономический кризис, угроза войны и пандемия коронавируса? Демократия [на Западе] не справляется. Она не справляется не только в чрезвычайных ситуациях, как это произошло с COVID-19, она не может предложить никакого внятного пути дальнейшего развития [для страны]. Кроме там – вот рынок, он все решит. Более того, демократия в кризисной ситуации прибегает к авторитарным методам, которые сама же и критикует. Возникает вопрос, почему так происходит? Значит, она не идеальна и нуждается в определенном совершенствовании. Люди разочаровываются, не оправдываются их ожидания, связанные с некими демократическими устоями.
Отдельно спикер затронул тему развития демократии в Восточной Европе:
– Что происходит в Восточной Европе? Почему идет такое ужесточение режимов? Потому что нужно сдерживать народное недовольство. Людям разрекламировали, мол, вы плохо жили при социализме, будете хорошо жить при демократии. Тридцать лет прошло, а многие не удовлетворены: или хотят еще большего, или не стали жить лучше. И они разочарованы в тех демократических процедурах, которые им предложили, потому что они не видят во власти реализации своих жизненных планов. Они не видят в программах тех партий, за которые голосовали, решения проблем общества. Что в этот период по историческим закономерностям должно наступить? Смена политического режима. А [местные власти этого] не хотят, сдерживают процесс за счет жесткости, подавления недовольств, поиска некоей внешней угрозы – врагами объявляются Беларусь, Россия, Китай, якобы мы во всем виноваты. Естественно, это приводит к ухудшению проблемы, она загоняется внутрь, начинается загнивание системы. Этот кризис, к сожалению, будет долгосрочным.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.