Гигин: западная демократия не может предложить внятного пути развития страны

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– подчеркнул Вадим Гигин.Говоря о том, как работает современная западная демократия, эксперт отметил:Отдельно спикер затронул тему развития демократии в Восточной Европе:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.