Гигин: санкции в современном мире бессмысленны и даже вредны для тех, кто их вводит. Жизнь это подтверждает

– Это продолжение той тенденции, которую мы видели при введении четвертого пакета санкций. Этот "страшный" пакет должен был привести к катастрофе, но оказался отложенным. Они [страны – участницы Евросоюза] попытались максимально учесть свои интересы. В итоге выяснилось, что вот эта маленькая Беларусь, какой они привыкли ее видеть, незаменима в Европе. Без нашего калия тяжело, без нашего транзита вообще немыслимо. Оказалось, что даже воздушное пространство Беларуси трудно облететь. На самом деле экономические санкции, которые они вводят против Беларуси, бьют не столько по нашей стране и не только по Литве, оказавшейся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе на белорусской теме, и не только по Польше, сколько по Германии, даже по далекой от нас Бельгии и по Нидерландам – одному из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси благодаря поставкам, например, нефтепродуктов, – обратил внимание политолог.
Таким образом, эксперт заявил, что экспортно ориентированная экономика Беларуси включена в общеевропейскую.
– Без нашей страны обойтись невозможно. Мы говорили, что санкции в современном мире бессмысленны и даже вредны для тех, кто их вводит. Жизнь это подтверждает. Это не была какая-то идеологическая риторика или пропаганда с нашей стороны, это элементарная констатация фактов. Поэтому они [европейцы] должны понять, что радикальный курс на эскалацию внутри Беларуси и вокруг нее провалился, – подчеркнул Вадим Гигин.
По словам политолога, Евросоюз потерпел поражение в гибридной войне, которую развернул против Беларуси.
– Когда терпишь поражение в войне, нравится или нет, нужно договариваться. Белорусы – люди очень добрые и рационалистичные. Мы не требуем капитуляции, мы готовы к переговорам, – заключил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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