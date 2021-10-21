Гигин: санкции в современном мире бессмысленны и даже вредны для тех, кто их вводит. Жизнь это подтверждает

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– обратил внимание политолог.Таким образом, эксперт заявил, что экспортно ориентированная экономика Беларуси включена в общеевропейскую.подчеркнул Вадим Гигин.По словам политолога, Евросоюз потерпел поражение в гибридной войне, которую развернул против Беларуси.– заключил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.