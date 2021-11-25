Гигин рассказал о планах и перспективах уникального проекта «В режиме правды»

Белорусское общество «Знание» дало старт новому проекту «В режиме правды». Старт-акция прошла во Дворце Республики 24 ноября – в день, когда исполнилось 25 лет со времени исторического республиканского референдума 1996 года, определившего конституционный строй Беларуси и ее курс на стабильность. Подробнее о планах и перспективах проекта в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– Вчера сделали старт-акцию, чтобы показать: мы можем использовать самые разные методы в донесении информации. Почему стартовали вчера? 24 ноября исполнилось 25 лет со времени исторического референдума 1996 года, который определил наш конституционный строй, – объяснил Вадим Гигин.
Также председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» рассказал, почему было принято решение провести мероприятие в Малом зале Дворца Республики.
– Могли в другой какой-то точке, но там место особое. Именно в Малом зале Дворца Республики подводятся итоги выборов и референдумов, там Лидия Ермошина выходит в эфир и там обычно работает информационный центр, посвященный выборам, – отметил Вадим Гигин.
Он также добавил, что во время мероприятия использовались различные современные методы подачи информации.
– Мы показали, что информацию можно доносить через музыку (выступали "Галасы ЗМеста"), через викторину (мы задавали пять вопросов по актуальной политической истории нашей страны) и через TED-презентацию, которую сделали ребята. Мы позвали Александра Шпаковского, который впервые увидел эти слайды по теме кризиса с беженцами и прокомментировал их, – обратил внимание Вадим Гигин.
Председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» подчеркнул, что на этом организаторы проекта не остановятся.
– Поедем в регионы. Мы сформировали команду спикеров, у нас есть классная экспертная группа, куда вошли ученые, политические и общественные деятели. Надеюсь, выйдет телепрограмма, и в феврале, перед референдумом, устроим ночь в режиме правды. Это будет интеллектуальный марафон, – заключил Вадим Гигин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.