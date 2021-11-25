Гигин рассказал о планах и перспективах уникального проекта «В режиме правды»

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– объяснил Вадим Гигин.Также председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» рассказал, почему было принято решение провести мероприятие в Малом зале Дворца Республики.– отметил Вадим Гигин.Он также добавил, что во время мероприятия использовались различные современные методы подачи информации.– обратил внимание Вадим Гигин.Председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» подчеркнул, что на этом организаторы проекта не остановятся.– заключил Вадим Гигин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.