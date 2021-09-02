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  2. Гигин о форумах "Беларусь адзіная": есть единство проблем, но линия одна – как не потерять независимость и суверенитет

Гигин о форумах "Беларусь адзіная": есть единство проблем, но линия одна – как не потерять независимость и суверенитет

В эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" декан ФФСН БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин подвел итоги региональных форумов "Беларусь адзіная", которые прошли во многих регионах страны.


– Мы видим, что есть единство проблем, которые волнуют людей. Это и вопросы стабилизации политической программы будущего.  Очень важная тема – идеология. Есть серьезные отличия по регионам. Например, в Витебской области, где мы были во вторник, больше внимания было уделено партийному строительству. Там было достаточно представителей разных партий. Остро шла дискуссия вокруг молодежной политики и роли БРСМ. Впервые подняли тему предпринимательства и его социализации, – рассказал гость ток-шоу. 

На Брестчине, как отметил Гигин, дискуссия была более идейно заточенная. Брестские идеологи предложили термин «шить социум». То есть преодолеть те расколы, которые возникли в нашем обществе.

– В Гомеле это был отчасти прагматичный разговор, волновали отношения с соседями. Актуальными были и вопросы о Всебелорусском народном собрании. Обсуждалась и тема смертной казни, – сказал он.

Политолог подчеркнул, что в Минской области была весьма актуальна молодежная тематика. Поднимались также вопросы развития отдельных регионов, региональной политики, экономические и демографические вопросы.


– Но линия одна – как нам сохранить единство, не потерять независимость и суверенитет в современных условиях. Мы не только разъясняем людям, но и слушаем их. Очень важно, что появляются новые лица, новые имена, молодые ребята. И после форума в коридорах, кулуарах, в мессенджерах приглашают в свои коллективы. Этот импульс очень важный, – отметил Гигин.

Он также заверил, что акция будет продолжаться и не завершится 10 сентября.

– Проект "Беларусь адзіная" завершится, но начнется новый проект, у нас впереди референдум, – добавил специалист. – Люди хотят уточнить свои представления. Мы населению задаем вопросы, по многим темам должна быть обратная связь от регионов. В этих встречах проявляются лидеры, – сказал Гигин
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Фото: Михалевич Диана
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