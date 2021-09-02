Гигин о форумах "Беларусь адзіная": есть единство проблем, но линия одна – как не потерять независимость и суверенитет

– рассказал гость ток-шоу.На Брестчине, как отметил Гигин, дискуссия была более идейно заточенная. Брестские идеологи предложили термин «шить социум». То есть преодолеть те расколы, которые возникли в нашем обществе.– сказал он.Политолог подчеркнул, что в Минской области была весьма актуальна молодежная тематика. Поднимались также вопросы развития отдельных регионов, региональной политики, экономические и демографические вопросы.– отметил Гигин.Он также заверил, что акция будет продолжаться и не завершится 10 сентября., – добавил специалист.сказал Гигин