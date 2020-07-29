Гигин о доверии к средствам массовой коммуникации и информации: примерно на одном уровне – к газетам и телеграм-каналам

Сегодня за круглым столом, прошедшем в Доме прессы, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин обозначил свою позицию, касающуюся соцсетей:

– Это не зло. Это средство. И то, что им сделают, безусловно, зависит от человека. На днях провели исследование о доверии к тем или иным средствам массовой коммуникации и информации. Впервые телевидение практически сравнялось с интернетом. Примерно на одном уровне доверие к газетам и телеграм-каналам. Отдельно выделяются социальные сети. Они пока опережают "Телеграм". В то же время традиционные СМИ порой мы читаем и в соцсетях. Они переходят в другой формат. В этом году мы хотим закончить большое исследование на предмет того, что контент новых медиа во многом делается традиционными СМИ. А затем он ретранслируется в соцсетях. К этому контенту, сделанному профессионалами, людьми, которые чувствуют ответственность, добавляется деструктивный. Он привлекает аудиторию, особенно молодежь, полной открытостью, отсутствием модерации, иллюзиями свободы и анонимности.

Говоря о деструктивном контенте, Вадим Гигин вспомнил игру в соцсетях «Синий кит», которая склоняла детей к самоубийству:

– Одно время мы думали, что это дело рук неких маньяков. Оказалось, здесь целая система бизнес-продвижения, при которой отрабатываются социальные технологии управления детьми и молодежью. И она работала. Следовательно, технология эффективна. А потом в эту технологию вписывается совершенно другой контент. Безусловно, это элемент и политического управления.