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Гигин: на Западе поставлена цель разрушить нашу историческую память в отношении ВОВ

Такую мысль декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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Приближается памятная и безмерно важная для Беларуси дата – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас, спустя почти 80 лет с этого дня, многие рассуждают о том, что ведутся попытки переписать историю и представить ее в новом свете. Поэтому сегодняшняя программа началась с вопроса эксперту от слушателей: «Какой след ВОВ оставила в нашей памяти и как время меняет представление новых поколений о войне?»

– Если совсем кратко, ВОВ оставила в нашей памяти и трагический, и героический следы. Это событие, где две важнейшие составляющие истории переплелись очень плотно, – ответил Вадим Гигин. – Мы понесли огромные потери. Как сейчас официально подтверждено, 27 млн убитых. Большая часть из них стали жертвами геноцида или последствий той человеконенавистнической политики, которую проводили гитлеровские оккупанты, пришедшие на нашу землю агрессоры. Хочу подчеркнуть, что это было результатом заранее продуманной стратегии [со стороны фашистов]. Это были не случайные эксцессы, не ответные действия на акции партизан, а спланированный геноцид, заранее продуманный нацистскими бонзами. 

Спикер напомнил, как начиналась Великая Отечественная война, и отметил, что патриотический подъем в СССР наблюдался уже в первые ее дни. «Весь тот подъем, который был в обществе во время ВОВ, может, кому-то сейчас кажется пафосным, но он был искренним. И происходило это уже в первые дни войны. Почему? Нашим предкам стало понятно, что они защищают свою Родину», – объяснил декан ФФСН БГУ.

Касательно попыток переписать историю ВОВ, гость «Будней» сказал следующее:

– Сейчас в некоторых кругах тиражируется версия, что якобы Советский Союз собирался напасть на Германию и поэтому та нанесла превентивный удар. Это версия, которая была официально озвучена в июне 1941 года Адольфом Гитлером по радио. Мы-то знаем, что это ложь. Более того, руководство нацистской Германии в это не верило, есть соответствующие документы. Но тем не менее данная версия продуцируется. Почему? Это очень важно и выгодно многим. На Западе, мы должны об этом прямо говорить, руководящими кругами США и многими структурами ЕС поставлена цель разрушить нашу историческую память в отношении ВОВ. Ведь это то, что объединяет нашу нацию, объединяет [несколько народов]: русских, белорусов, украинцев.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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