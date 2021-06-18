Гигин: на Западе поставлена цель разрушить нашу историческую память в отношении ВОВ

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Приближается памятная и безмерно важная для Беларуси дата – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас, спустя почти 80 лет с этого дня, многие рассуждают о том, что ведутся попытки переписать историю и представить ее в новом свете. Поэтому сегодняшняя программа началась с вопроса эксперту от слушателей: «Какой след ВОВ оставила в нашей памяти и как время меняет представление новых поколений о войне?»– ответил Вадим Гигин. –Спикер напомнил, как начиналась Великая Отечественная война, и отметил, что патриотический подъем в СССР наблюдался уже в первые ее дни.объяснил декан ФФСН БГУ.Касательно попыток переписать историю ВОВ, гость «Будней» сказал следующее:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.