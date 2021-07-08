Гигин: Литва оказалась не готова к противостоянию с Беларусью

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же самый Запад в поисках лучшей жизни, и только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там «цветные» революции? Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия» (с) министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

– заявил эксперт.В этом контексте он затронул тему приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом:задался вопросом Вадим Гигин. –Вадим Гигин отметил, чтоГость «Будней» подытожил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.