Гигин: Литва оказалась не готова к противостоянию с Беларусью

– Литва в принципе оказалась не готова к противостоянию с Беларусью. Она вступила в открытое противоборство со своим соседом, а у Беларуси оказалось достаточно рычагов, чтобы ответить, – заявил эксперт.
В этом контексте он затронул тему приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом:
– Самый простой и понятный момент: если вы вводите против нас санкции, объявляете нас страной-изгоем, почему мы тогда должны нести расходы на обеспечение вашей безопасности? – задался вопросом Вадим Гигин. – Если идут мигранты (а они идут из тех стран, которые в свое время подверглись так называемому экспорту демократии), <…> они же к вам идут, к «свободной Европе». Примите их!
«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же самый Запад в поисках лучшей жизни, и только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там «цветные» революции? Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия» (с) министр иностранных дел Беларуси Владимир МакейВадим Гигин отметил, что «Беларусь была для литовцев спокойным направлением долгие годы. Они сами разворошили здесь все, а теперь сталкиваются с последствиями».
Гость «Будней» подытожил: «Единственный выход [из этой ситуации] для европейских политиков – взглянуть на реальность широко открытыми глазами».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.