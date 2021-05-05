Гигин: белорусское общество стало другим – не таким, как хотели инициаторы протестов

– Это новая страница, хотя наш Президент неоднократно говорил, что ее нужно перевернуть. Оппоненты отрицали, но страница перевернута: белорусское общество стало другим, но не таким, как хотели инициаторы протестов. Власть страны сейчас переживает вторую молодость. Энергичность ее действий сравнима с той, что наблюдалась в государстве первое пятилетие правления Александра Лукашенко, – подчеркнул специалист.
Было отмечено, что новая эпоха началась и в белорусской журналистике. Особое внимание Вадим Гигин уделил роли местной прессы. Он добавил, что выступает за идею сохранения и продвижения районных газет.
– Газета в регионе сегодня выполняет намного больше функций, которые подразумевает любое СМИ. Сегодня очень высок авторитет редактора районных изданий. Конечно, это интеллигентный человек с высшим журналистским образованием. Люди идут к нему со своими проблемами. Этот человек узнаваем в населенном пункте, с ним здороваются все прохожие. Очень важно, что молодые ребята открывают дорогу в жизнь благодаря районкам, – высказался общественный деятель.
Эксперт также подчеркнул, что в Беларуси наблюдается бум корпоративной прессы. Крупные предприятия, заводы, банки продолжают учреждать свои внутренние издания.
Печатное слово остается эталоном качества – Гигин
Вадим Гигин высказался о вкладе белорусского народа в Великую Победу