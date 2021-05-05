Гигин: белорусское общество стало другим – не таким, как хотели инициаторы протестов

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– подчеркнул специалист.Вадим Гигин указал на то, что произошла консолидация патриотических сил в Беларуси, активизировалось партийное строительство, причем на разных флангах. По его словам, не умолкают общественные дискуссии. Если кто-то видит эти изменения только с точки зрения силового противостояния, то он смотрит на мир «одним глазом».Было отмечено, что новая эпоха началась и в белорусской журналистике. Особое внимание Вадим Гигин уделил роли местной прессы. Он добавил, что выступает за идею сохранения и продвижения районных газет.высказался общественный деятель.Эксперт также подчеркнул, что в Беларуси наблюдается бум корпоративной прессы. Крупные предприятия, заводы, банки продолжают учреждать свои внутренние издания.