фото александра кулевского.

Это раньше в спорте, и в хоккее в частности, были четко прописанные правила: что считать пробросом, а что положением вне игры. А нынче правила придумывают те, кто дергает за ниточки, заставляя членов Совета ИИХФ и других международных спортивных организаций просто открывать рты и наполнять медийное пространство заготовленными иезуитскими фразами.

Зная, как у нас подходят к делу организации спортивных соревнований, помня, с каким успехом прошли в Беларуси чемпионат мира по хоккею‑2014 и II Европейские игры‑2019, можно не сомневаться, что и нынешний турнир надолго запомнился бы всем гостям, участникам и болельщикам — восторги снова плыли бы по миру.

МНЕНИЯ ВОКРУГ ОТМЕНЫ

ЧМ-2021 В МИНСКЕ

Оказаться победителем в этой игре у Беларуси не было шансов, потому что правила нагло менялись по ходу матча не в нашу пользу, все моменты трактовались в одну сторону, а эпизоды ловко и по‑шулерски подгонялись под нужные выводы. Началось с необоснованных удалений, с придуманных дисквалификаций, далее последовали наветы и поклепы, провокации и лживые вбросы. В конце концов нам просто запретили владеть шайбой, не посчитав это чем‑то из ряда вон выходящим.Отрадно, что огромная волна гнева и негодования по поводу свершившегося политического разбоя и спортивного грабежа поднялась не только в Беларуси, но и в России. Друг, как известно, познается в беде, и за это спасибо. С другой стороны, совершенно дикой, не укладывающейся в голове выглядит ситуация, когда представители так называемого Белорусского фонда спортивной солидарности, равно как и другие граждане нашей страны, живущие здесь или же сбежавшие в Вильнюс или Варшаву, назвали поражение в этой игре и лишение Беларуси чемпионата мира… своей победой. Понятно, когда решение об отмене чемпионата в Минске приветствует Госдеп США, но тут… Впрочем, сомнений не было и раньше, а теперь уж ясность полная, кто на чьей стороне играет и чьи интересы представляет.Как говорил мудрый царь Соломон: «Все прошло, пройдет и это». Лить слезы и рвать на себе волосы — дело пустое.Мы были к этому готовы. Но ИИХФ вынудили принять другое решение. Они поддались давлению и поставили себя тем самым в довольно интересное и неоднозначное положение. Во‑первых, в нынешней эпидемиологической ситуации в мире любой крупный чемпионат — дельце весьма и весьма хлопотное: куча организационных проблем, противоковидные ограничения, финансовые затраты, отбить которые просто невозможно, и так далее. По сути, чемпионат мира — 2021 для ИИХФ — это чемодан без ручки, который и нести тяжело, но и бросить жалко. Отобрав первенство у нас, сейчас международной федерации нужно срочно придумать, кому его всучить. Латвии? Отлично, но там только один ледовый дворец — и тот далек от идеала. Строительство еще одного временного — это серьезные допрасходы плюс потеря имиджа, потому что условия для игры и подготовки к матчам в таком «сарае» будут явно далеки от принятых норм. Перенести в Данию? В Словакию? Конечно, любой, как говорится, каприз! Но за деньги международной федерации. Что до Беларуси, то член Совета ИИХФ чех Петр Бржиза прямо сказал, что платить придется еще и нашей стране: «В отношении Беларуси будут не санкции за отмену, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах. Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря ИИХФ, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели. Сейчас точную сумму никто не назовет». Это ж какое давление должно было быть оказано на федерацию, чтобы она приняла столь непопулярное решение как для своего имиджа, так и финансовой истории?! Подумайте об этом, и в вашей голове многое станет на свои места. Пойдя на поводу у политиков, ИИХФ, по сути, оказалась в положении гоголевской унтер‑офицерской вдовы, которая сама себя выпорола. И с этим ей теперь жить.— Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков, и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране.— На сто процентов могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций — членов ­ИИХФ. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации. Конечно, в такой ситуации может последовать реакция Правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность. У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января — очень грустный день для всего хоккея…— Это подло. Они поставили политику выше спорта, хотя спорт — объединяющий инструмент, а не разъединяющий. Как только политика внедряется в спорт, то начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации.— Вмешалась политика. На Международную федерацию хоккея оказали серьезное давление, и она приняла такое решение. Не сомневаюсь, что Беларусь справилась бы с проведением чемпионата мира — в 2014 году мы здорово приняли его. Арены, объекты инфраструктуры готовы к подобному масштабному событию. Очень жаль, что принято такое решение.— Когда в 2014 году в Беларуси прошел первый чемпионат мира, его все признали лучшим в истории. А сейчас они взяли и отменили. Кстати, обычно Рене Фазель никогда не шел на поводу, Международная федерация хоккея всегда самостоятельно решала такие вопросы. Не знаю, почему сейчас случилось иначе. Думаю, что это чисто политическое решение. Сделана глупость.— Беларусь теперь в той же мере, что и Россия, ощущает, что в большой спорт пришла политика. Конечно, она всегда была, но теперь стала определять те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но думаю, что на самих спонсоров тоже давят. Наверняка их тоже вынудили объявить консолидированное решение, что в Беларуси не та земля, не так думают, не так дышат, как кому-то хотелось бы. Вот и результат. Очень обидно.— Политика — страшная вещь. Очень плохо, что она вмешивается в спорт. Кто-то пишет, что он не поехал бы в Минск, латыши тоже выступают. А во Францию, где идут демонстрации и убийства, они поедут? Поедут. В Америку поедут? Поедут. Потому что это чистая ангажированная политика.Официальное заявление Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира — 2021 в Минске: «Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов. С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов. Вместе с тем мы по‑прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из‑под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом».