Правительство ФРГ приняло решение ввести c 1 августа обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих в страну. Это делается в связи с распространением вируса немецкими туристами, которые вернулись из отпусков, сообщает РИА Новости.
– Кабинет министров сегодня принял постановление, представленное министерством здравоохранения ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом. Так, все въезжающие с 1 августа 2021 года должны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат теста, вакцинацию или перенесенное заболевание, – отмечается в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ.
По данным немецкого ведомства, правила распространяются на граждан (старше 12 лет), которые въезжают в государство. Ранее эти правила действовали только в отношении авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест следует предъявить вне зависимости от наличия вакцинации или антител.
Фото: pixabay.com
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Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих
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