Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации

Во время своего выступления перед Генассамблеей Гутерреш указал на необходимость консолидации текущих реформ. Он упомянул и работу с опорой на результаты этих преобразований, призвал продолжать поиск и разработку новых форм работы.- пояснил генеральный секретарь и добавил, что нужно стремиться к более согласованной и интегрированной работе ООН, к ООН прозрачной и подотчетной.Гутерреш снова остановился на теме обеспечения всеобщего равенства и проблеме отсутствия доверия между государствами.- сказал руководитель международной организации.По его словам, этого можно добиться, если удастся справиться с существующим сегодня дефицитом доверия, который пагубно влияет на отношения между странами.заверил он и добавил, что не имеет повестки дня, кроме той, что закреплена в Уставе Организации Объединенных Наций.Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. Впервые он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на 5 лет.