Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации

Организации объединенных наций в ближайшие 5 лет следует ускорить трансформацию за счет сокращения бюрократии и улучшения работы по сбору, анализу и обмену информацией, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу Генассамблеей организации на второй срок, с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года, информирует РИА Новости.
Во время своего выступления перед Генассамблеей Гутерреш указал на необходимость консолидации текущих реформ. Он упомянул и работу с опорой на результаты этих преобразований, призвал продолжать поиск и разработку новых форм работы.
- Очевидно, что нам нужно сделать упор на трансформацию за счет пяти изменений в предстоящие годы: улучшение в вопросе данных, анализа и коммуникаций; инновации и цифровая трансформация; стратегическое видение; более высокая производительность и ориентирование на результат; культура работы, которая избавит от ненужной бюрократии, будет упрощать процессы и способствовать сотрудничеству, - пояснил генеральный секретарь и добавил, что нужно стремиться к более согласованной и интегрированной работе ООН, к ООН прозрачной и подотчетной.
Гутерреш снова остановился на теме обеспечения всеобщего равенства и проблеме отсутствия доверия между государствами.
- Вакцины должны быть доступны для всех и повсеместно. Важно сформировать условия для устойчивого и всеобъемлющего восстановления в развитых и в развивающихся странах, - сказал руководитель международной организации.
По его словам, этого можно добиться, если удастся справиться с существующим сегодня дефицитом доверия, который пагубно влияет на отношения между странами.
- Прежде всего, нам необходимо сделать все, чтобы преодолеть нынешние геостратегические разногласия и нерабочие отношения между державами. Я сделаю максимум, чтобы доверие между странами увеличивалось, - заверил он и добавил, что не имеет повестки дня, кроме той, что закреплена в Уставе Организации Объединенных Наций.
Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. Впервые он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на 5 лет.
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Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации
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