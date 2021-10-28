Генпрокурор России: таких отношений, как с белорусскими коллегами, у нас нет ни с одной прокуратурой мира

Об этом заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи с Александром Лукашенко, которая проходит сегодня во Дворце Независимости. Прежде всего гость поблагодарил Главу государства за предоставленную возможность встретиться:
– Для меня большая честь находиться сегодня в Минске, обсуждать различные вопросы и направления сотрудничества надзорных ведомств наших государств. Прежде всего хочу сказать: таких отношений с белорусскими коллегами, которые у нас сейчас есть, у российской прокуратуры нет ни с одной прокуратурой мира. Ежегодно с Генеральным прокурором Республики Беларусь мы сверяем часы, учитывая международную, региональную повестку, формируем приоритетные направления работы на ближайшее время.
По словам Игоря Краснова, общие задачи двух ведомств реализуются благодаря созданной в рамках Союзного государства объединенной коллегии генеральных прокуратор России и Беларуси:
– На ней мы обсуждаем различные вопросы защиты бизнеса, противодействия киберпреступлениям, незаконного оборота наркотиков. Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России, Беларуси извне. Безусловно, и путем активизации экстремистских и террористических группировок. Данные вызовы приобрели особое значение в связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане.
В связи с этим, считает Генпрокурор России, сторонам необходимо скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ. Также в центре внимания прокуратур обеих стран –соблюдение прав и свобод социально незащищенных слоев населения, охрана окружающей среды, борьба с коррупцией, противодействие домашнему насилию и преступлениям против детей.
Фото: БЕЛТА