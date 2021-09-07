Генпрокуратура: ситуация с половой неприкосновенностью детей вызывает тревогу

, – привела она цифры.Анжелика Курчак обратила внимание на то, что распознать педофилов сложно, зачастую ими являются люди, не привлекающие к себе внимания асоциальным поведением. А дети, подвергшиеся действиям сексуального характера, часто замыкаются в себе. Тем не менее родители должны и работать на профилактику, и уметь чутко распознавать, если, не дай бог, их ребенок пострадал., – констатировала гость студии.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.