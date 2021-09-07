Генпрокуратура: ситуация с половой неприкосновенностью детей вызывает тревогу

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.
– Ситуация с половой неприкосновенностью детей вызывает тревогу. В этом году уже зафиксировано около 400 фактов совершения противоправных действий, что касается половой неприкосновенности детей. При этом около 40 процентов потерпевших – это дети до 14 лет, – привела она цифры.
Анжелика Курчак обратила внимание на то, что распознать педофилов сложно, зачастую ими являются люди, не привлекающие к себе внимания асоциальным поведением. А дети, подвергшиеся действиям сексуального характера, часто замыкаются в себе. Тем не менее родители должны и работать на профилактику, и уметь чутко распознавать, если, не дай бог, их ребенок пострадал. «У ребенка, как правило, меняется поведение: он становится замкнутым. Иногда дети полагают, что не могут рассказать о произошедшем, потому что сами в чем-то виноваты», – констатировала гость студии.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.