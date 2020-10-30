Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве витебчанином своего знакомого

В июле 2020 года во дворе жилого дома поссорились двое мужчин. Взаимные оскорбления сменились применением силы: один из них ударил товарища не менее 15 раз руками, деревянным табуретом и щеткой для пола. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.В ходе расследования установили: 41-летний витебчанин официально нигде не работал, имел не одну судимость, в том числе за преступления против жизни и здоровья, не раз привлекался к административной ответственности, состоит на диспансерном учете в связи с хроническим алкоголизмом. По месту жительства и отбывания наказаний характеризуется отрицательно, состоял на учете в милиции. Похожим образом характеризовался и убитый.В Генпрокуратуре пришли к выводу о недостаточной профилактической работе с гражданами данной категории. В связи с этим руководителю одного из витебских райотделов внесено представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие преступлению.Действия обвиняемого квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Витебский областной суд, обвиняемого заключили под стражу.Фото БЕЛТА