Гедич: в ТЛЦ продолжается оборудование комнат, предназначенных для образовательных процессов

отметил Игорь Гедич.Под контролем и здоровье беженцев. За истекшие сутки за помощью обратились порядка 70 человек – серьезных жалоб на состояние здоровья нет. В стационарных учреждениях находятся десять детей и шесть взрослых. Три женщины – в Гродненском областном клиническом перинатальном центре.добавил сенатор.