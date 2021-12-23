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  2. Гедич: в ТЛЦ продолжается оборудование комнат, предназначенных для образовательных процессов

Гедич: в ТЛЦ продолжается оборудование комнат, предназначенных для образовательных процессов

Об этом рассказал член Совета Республики Игорь Гедич. Всего в ТЛЦ находится около 600 человек. Беженцы обеспечены всем необходимым: им роздано свыше 170 тонн гуманитарной помощи.


– Продолжается оборудование комнат, предназначенных для образовательных процессов. Сегодня ожидается поставка мебели, будет завершена работа по подключению интернета для того, чтобы мы могли проводить онлайн-уроки с детьми. Надеемся, что завтра начнется образовательный процесс. Эту работу будут выполнять как наши педагоги и психологи, так и 15 волонтеров,  отметил Игорь Гедич.

Под контролем и здоровье беженцев. За истекшие сутки за помощью обратились порядка 70 человек – серьезных жалоб на состояние здоровья нет. В стационарных учреждениях находятся десять детей и шесть взрослых. Три женщины – в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. "Мы делаем все возможное для того, чтобы беженцы чувствовали себя защищенными, и надеемся, что те цели, которые они ставят перед собой, будут достигнуты в рамках международных договоренностей", – добавил сенатор.
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Фото: Анна КАСПЕР
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