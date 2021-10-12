Гастроэнтеролог подробно рассказал о пользе и вреде сала

Уже известным фактом стало то, что многие медицинские эксперты рекомендуют во время пандемии ковида есть больше сала. Сало имеет долгую историю употребления, являясь в некоторых кухнях одним из основных продуктов. Несмотря на его широкое применение, начиная с ХХ века потребители начали постепенно от него отказываться, указывая на высокое содержание в нем вредных жиров. Тем не менее проведенные исследования не подтверждают вредного эффекта сала на человеческий организм. В результате в течение последних десятилетий интерес к этому продукту снова возрос. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Цыс Алексей Викторович специально для sb.by подробно рассказал о всех полезных и вредных свойствах сала.

Фото sladkij-domik.ru

Фото из личного архива



Сразу стоит отметить, что сало – универсальный жир, ранее традиционно используемый в кулинарии. В столовой ложке сала (13 граммов) содержится примерно 115 килокалорий, основной их источник – 12 граммов жиров (насыщенные жиры –40–45%, мононенасыщенные жиры –45–50%, полиненасыщенные жиры –10–15%), дополнительно содержится 130 мг омега-3 и 1300 мг омега-6-жирных кислот. Несмотря на то что сало не является богатым источников витаминов, оно содержит в своем составе определенное количество витаминов D и К2.

Стоит ли жарить пищу на сале?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует учитывать как преимущества, так и недостатки этого процесса. Преимущества использования сала заключаются в его термостойкости, универсальности и питательных свойствах. Сало очень термостойкое, поэтому для жарки оно больше подходит, чем обычные растительные масла.

Например, в одном исследовании сравнивалась окислительная стабильность сала по сравнению с подсолнечным, рапсовым и арахисовым маслами. Исследователи нагревали каждый из четырех жиров до разных температур от 25 °C до 200 °C. Результаты показали, что нагретое сало генерирует меньше вредных свободных радикалов, чем другие масла; сало было менее подвержено окислительной деградации, вероятно, из-за низкого уровня линолевой кислоты (омега-6); только сало показало медленное увеличение количества продуктов окисления при температурах выше 200 °C, а все остальные масла показали быстрое разложение и окисление.

Конечно, было бы неплохо, если бы каждый человек мог постоянно использовать для приготовления блюд оливковое масло, но это не всегда возможно из-за высокой цены. С другой стороны, цена не должна быть проблемой при покупке сала, это достаточно дешево.

фото pixabay.com

Теперь по поводу витаминов

Действительно трудная задача –получить достоверные данные о количестве витамина К2 (менахинона) в продуктах животного происхождения, поскольку это во многом зависит от того, как было выращено животное. Тем не менее продукты, полученные от животных, выращенных на домашних сельских пастбищах, обычно имеют лучший профиль полезности. Витамин K2 более биодоступен, чем витамин K1 (в основном содержится в зеленых овощах), и может иметь важные преимущества влияния на сердечно-сосудистую систему.

Сало является важным источником витамина D3 и содержит его гораздо больше, чем куски нежирной свинины.

Каковы отрицательные моменты употребления сала?

Существуют некоторые опасения, которые вызывает у людей этот животный жир. Прежде всего то, что сало – большой источник калорий, не слишком богатый питательными веществами. Поскольку всего одна столовая ложка сала содержит 115 килокалорий, то легко с ними переборщить. Тем не менее это относится ко всем кулинарным жирам и маслам и не является чем-то уникальным для сала.

Являются ли насыщенные жиры в сале проблемой?

За прошедшие годы насыщенные жиры приобрели репутацию плохих жиров, закупоривающих артерии. Однако недавние исследования показали, что насыщенные жиры не представляют такой большой опасности закупоривания артерий, как считалось ранее. Например, недавние систематические обзоры данных не обнаруживают мощной связи между потреблением насыщенных жиров и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью от всех причин. Также стоит отметить, что мононенасыщенные жирные кислоты, особенно олеиновая кислота, являются основными составляющими сала. Это те же жиры, которые содержатся в оливках и авокадо.

Важно понимать, что не все виды сала на полках магазинов одинаковы. В то время как некоторые продукты из сала состоят из 100% чистого топленого свиного жира, другие подвергаются процессу гидрогенизации для повышения их стабильности при хранении. Эти продукты обычно содержат несколько неполезных дополнительных ингредиентов.

Таким образом, сало – это традиционный кулинарный жир, обладающий несколькими преимуществами, прекрасным вкусом и универсальностью. Тем не менее при приеме данного продукта стоит придерживаться умеренности и учитывать все его положительные и отрицательные стороны. Немаловажным фактом является качество сала. Также не забывайте периодически проверять собственные показатели липидограммы и консультироваться с врачом. Будьте здоровы!