ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными

В милиции обращают внимание: нужно выбрать правильный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Следует помнить, что на мокром асфальте резко уменьшается тормозной путь., - дали рекомендации в ГАИ.Правоохранители обращаются и к пешеходам: им следует быть осторожными при пересечении проезжей части.Дождь и встречное ослепление могут помешать водителю вовремя увидеть вас на дороге. В темное время суток при движении вдоль проезжей части нужно обозначить себя световозвращающими элементами.