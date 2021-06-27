Столичная ГАИ в своем Telegram-канале напоминает автолюбителям, как следует вести себя на дорогах в непогоду.
В милиции обращают внимание: нужно выбрать правильный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Следует помнить, что на мокром асфальте резко уменьшается тормозной путь.
- При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. У авто должны быть включены фары. Особо внимательными стоит быть на перекрестках и пешеходных переходах, - дали рекомендации в ГАИ.
Правоохранители обращаются и к пешеходам: им следует быть осторожными при пересечении проезжей части.
Дождь и встречное ослепление могут помешать водителю вовремя увидеть вас на дороге. В темное время суток при движении вдоль проезжей части нужно обозначить себя световозвращающими элементами.
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ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными
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