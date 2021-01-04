ГАИ рекомендует водителям быть осторожными в условиях тумана

– отметили в Госавтоинспекции.ГАИ советует автомобилистам двигаться в подобных условиях с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге.– добавили в Госавтоинспекции.Пешеходам ГАИ напоминает, что безопасность целиком зависит от них самих, поэтому им стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части, а в темное время суток они обязательно должны обозначать себя световозвращающими элементами.