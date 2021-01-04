ГАИ советует водителям быть очень осторожными в условиях тумана, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
– В настоящее время сильный туман образовался практически по всей территории Минской области. Видимость на отдельных участках автодорог составляет около 170 метров, – отметили в Госавтоинспекции.
ГАИ советует автомобилистам двигаться в подобных условиях с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге.
– В случае вынужденной остановки необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, в обязательном порядке включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям надевать жилет повышенной видимости, – добавили в Госавтоинспекции.
Пешеходам ГАИ напоминает, что безопасность целиком зависит от них самих, поэтому им стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части, а в темное время суток они обязательно должны обозначать себя световозвращающими элементами.
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ГАИ рекомендует водителям быть осторожными в условиях тумана
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ