Туманы, сильный мокрый снег и гололедица в ближайшие дни в Минске требуют от водителей повышенного внимания.
Правила по безопасному вождению в сложных погодных условиях, существенно снижающих видимость на дороге, напомнила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко:
– Основным залогом безопасной езды в условиях недостаточной видимости является значительное снижение скоростного режима. В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до движущегося впереди автомобиля или пешехода. Резкие перестроения и торможения также необходимо исключить. В противном случае возможны заносы и потеря управления.
Татьяна Ященко добавила, что управлять автомобилем можно только хорошо отдохнувшим, с максимальной концентрацией, уверенностью в своих силах и технических характеристиках транспортного средства.
И все же от неприятностей на дороге никто не застрахован. Они могут застать любого водителя врасплох. В таких ситуациях сотрудники Госавтоинспекции всегда предложат помощь автомобилистам.
Кстати, особую осторожность нужно проявлять и пешеходам: передвигаться по тротуарам, а переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ предупреждает об ухудшении видимости на дороге
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