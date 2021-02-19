Госавтоинспекция Минска сообщила о местах установки мобильных датчиков контроля скорости, передает БЕЛТА.
– Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7:00 до 3:00 – пр. Независимости, 156 (80 км/ч); ул. Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 53-й км (90 км/ч); с 19:30 до 2:30 – пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч); с 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00 – МКАД, 41-й км (90 км/ч), – отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим и передвигаться на дорогах, учитывая погодные условия.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1135
ГАИ Минска рассказала о расположении датчиков контроля скорости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter