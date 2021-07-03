Особая атмосфера сегодня царит во всех городах страны. Интерактивы, выставки, праздники с музыкальным или спортивным акцентом проходят и в каждом районе столицы. С полудня гости и жители Минска наслаждаются насыщенной концертной программой также у Дворца спорта. Самые яркие моменты мероприятия, проходящего на данной площадке, - в нашем фоторепортаже.
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Фотофакт. В Минске у Дворца спорта отмечают День Независимости Беларуси
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