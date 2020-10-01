В городе Сиань китайской провинции Шэньси состоялась презентация календаря на 2121 год "Танец цветов великой династии Тан". Календарь содержит более 300 иллюстраций с изображением культурно-исторических реликвий времен династии Тан (618–907), обнаруженных в деревне Хэцзя и представленных в экспозиции Шэньсийского исторического музея. Информационное агентство "Синьхуа" опубликовало фото.
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Фотофакт. Шэньсийский исторический музей презентовал тематический календарь "Танец цветов великой династии Тан"
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