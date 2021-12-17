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Фотофакт. Открытие выставочного и реставрационного корпусов музейного квартала НХМ

Сегодня в Минске состоялось открытие выставочного и реставрационного корпусов музейного квартала Национального художественного музея. Масштабный и значимый проект – музейный квартал – реализуется благодаря поддержке государства и лично Президента. Современная музейная инфраструктура рассчитана на большое количество посетителей и включает экспозиционные и выставочные залы, депозитарий, реставрационные мастерские, научную библиотеку и архив, административные помещения, многофункциональные площадки для мероприятий, сувенирный магазин, кофейню и зоны отдыха.


















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Фото: Егор Ермалицкий
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