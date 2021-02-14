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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Пары, которые недавно отметили 25, 30 и 50 лет совместной семейной жизни, рассказали, как пронесли через годы свои чувства

Формула вечной любви

Полвека вместе, а чувства настолько свежие и острые, как и во время конфетно-букетного периода. Такое бывает. Любовь живет куда дольше, чем три года, а брак ее только усиливает. Люди, которые счастливо женаты не один десяток лет, своим заразительным примером настоящей любви каждый новый день доказывают эти простые жизненные истины. Накануне Дня всех влюбленных «Р» вместе с парами, отметившими 25, 30 и 50 лет совместной семейной жизни, вывела формулу вечной любви.

Счастливы вместе

Эдуард и Лариса Кузнецовы 25 лет в браке. Гитара для этой семьи не просто инструмент — проходящий через всю жизнь символ. История знакомства у пары достаточно необычная. После армии Эдуард принимал у себя в гостях друга с его девушкой. Товарищ, неплохой исполнитель песен, захватил с собой гитару, а после веселого вечера оставил музыкальный инструмент у Эдуарда. Попросил привезти позже. 


— Спустя неделю пригласил меня в ответные гости. Заодно напомнил про гитару. По дружбе попросил встретить подругу его девушки. Договорились, что буду ждать ее на станции метро «Восток». По гитаре она найдет меня на платформе, и мы поедем вместе, — вспоминает события того времени Эдуард Кузнецов. — Лариса подошла ко мне, уточнила, не ее ли я жду. Смотрю, девушка симпатичная. Говорю: «Вас».

Эдуард и Лариса сразу нашли общий язык. И за время дороги к друзьям (они жили возле метро «Пролетарская») разговорились настолько, что вышли не на той станции. А когда добрались до друзей, те уточнили, не знакомы ли были раньше Эдуард и Лариса, уж очень хорошо общались. 

— Сейчас наши сыновья играют на гитаре: младший учится в музыкальной школе, а старший собрал свою группу, — завершает историю Эдуард.

В сентябре пара отпраздновала 25 лет совместной жизни. Из значимой даты сделали настоящий праздник, расписались в Книге почетных юбиляров в ЗАГСе Первомайского района Минска. И, как откровенно признается пара, это было более волнительно, чем во время женитьбы. 

— За плечами столько совместных моментов, рядом дети и родители. Друзья, у которых тоже приближаются даты годовщины… Они смотрят на нас как на ориентир. Берут на заметку, как отметить свой праздник, — поясняет волнение Эдуард. 

Кроме ЗАГСа, запланировали насыщенную программу. Кроме светских обрядов (прогулка по городу на лимузине, ужин в ресторане), приехали в церковь, получили благословение у батюшки на дальнейшую счастливую совместную жизнь. 

— После свадьбы 25 лет назад мы венчались в храме на малой родине жены — это недалеко от Вилейки, Минская область, расписались в книге. И до сих пор наша подпись там единственная. Никто не венчался ни до, ни после нас. Так что можно считать, что это наша церковь, — с теплотой заявляет Эдуард. 

За годы совместной жизни супруги научились угадывать желания друг друга. В основном это проявляется на отдыхе. До пандемии Эдуард любил прийти домой и заявить: «Собирай вещи, дорогая, мы улетаем!» Такие сюрпризы, уверен счастливый муж, поддерживают в отношениях теплоту и любовь. 

— Хочу сказать молодому поколению: не гонитесь за всем и сразу. В фильме «Москва слезам не верит» была прекрасная фраза: «Чтобы генеральшей стать, за лейтенанта нужно замуж выходить». Совместная жизнь — это прекрасно. Просто найдите своего человека.

Чувства без срока давности

Вячеслав и Валентина Верковичи женаты еще дольше — 50 лет. 31 декабря прошлого года они сыграли золотую свадьбу. Дружили с детства. Родом из одной деревни под Дзержинском — Василевщина. Вячеслав Владимирович трепетно вспоминает детали дней минувших: 

— Валя ездила на учебу в город на поезде. Взбивала пыль проселочных дорог резиновыми сапогами, оставляла их в стожке на нашем дворе, мы жили ближе к путям, и надевала красивые туфельки. 

Подросли и на время пропали из поля зрения друг друга. Снова встретились в Фаниполе на танцах. Старая дружба переросла в любовь. Вячеслав окончил архитектурно-строительный техникум. Пришла повестка, отправили служить в Ташкент. Валентина его ждала. 

Связь между любимыми за тысячи километров — только в строках. Вячеслав часто слал фотографии из жаркого Узбекистана. В письмах рассказывал о солдатском быте, о том, как пригодились профессиональные навыки: силами бойцов по его проекту построили командный пункт и укрытие для техники в Чирчике. 

Служба прошла. Любовь выдержала разлуку. Вячеслав Владимирович вспоминает, как однажды пришел домой под утро после посиделок у друзей: 

— Мама не спит, встречает и с порога заявляет: «Хватит девке голову дурить, женись уже. Семь лет до армии голову морочил». 

Материнский наказ стал последней каплей. Расписались молодые в канун 1971 года. 

Постоянство — семейная черта Верковичей, не только в любви, но еще и в жизненном призвании. Вячеслав Владимирович без малого полвека проработал на разных должностях в ЖКХ Фрунзенского района, который в свое время и застраивал. Валентина Павловна всю жизнь работала модельером-закройщиком. Одевала с иголочки высшее партийное руководство страны. 

Строить и жить помогает спорт. Глава семейства в молодости всерьез занимался футболом. Любовь к спорту привил детям и внукам. На очереди правнук. Даже сильные морозы и снегопады не помеха доброй традиции — вся семья каждые выходные собирается на даче за большим столом. За чашкой горячего чая хорошо послушать историю настоящей любви длиной в полвека.

Самое важное событие в жизни 

Иван и Антонина Коростик в браке 50 лет. Иван Болеславович прошел тернистый путь от тракториста до председателя колхоза имени Суворова Докшицкого района, председателя Полоцкого районного исполнительного комитета, заместителя начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. На пенсии работает начальником гостиничного комплекса «Динамо» в Раубичах. Антонина Федоровна значительную часть своего трудового пути посвятила работе в организациях по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Больше пяти лет на пенсии и хранит тепло и уют их общего дома. Пара, как многие представители их поколения, организованная и дисциплинированная. Даже ответы на вопросы корреспондента «Р» построила так, чтобы запутаться было невозможно: четко, по полочкам, с некой долей официальности. 

— Мы как люди простые, трудящиеся, познакомились на работе. После службы в армии Иван устроился на работу на дорожно-эксплуатационный участок в Докшицах Витебской области. Туда по распределению направили и меня, — вкратце описывает судьбоносную встречу Антонина Федоровна. 

У семейной пары две дочки, четверо внуков и три правнука. Кстати, они тоже отмечают значимые годовщины замужества. Старшая Наталья — медицинский работник, 31 год счастлива в браке. Младшая Ирина — юрист, тоже переняла науку счастливых долгих отношений, с мужем отметили 26 лет совместной жизни. Не отстает от родственников внучка Вероника — скоро отпразднует вместе с мужем 10 лет со дня свадьбы. 

— Недавно словила себя на мысли, что ни разу не слышала, как папа с мамой ругались. Отец никогда и слова грубого не сказал. Трепет в отношениях сохранили до сих пор: то обнимутся, то за ручки возьмутся. Приятно посмотреть. Честно скажу, я ими восхищаюсь. Хочу, чтобы и у меня была подобная история любви, — откровенно признается с надеждой на будущее Ирина Коростик. 

Рецептом крепких отношений семья Коростик поделилась и с нами. Главное — сохранить любовь, быть верными супругами, хорошими друзьями и родителями для детей.

— Неурядицы? Конечно, случались, — откровенно признается Иван Болеславович. — Совместная жизнь длинная, было немало трудностей. Но мне кажется, совместно пережитые невзгоды делают нас и наши чувства только сильнее. Главное, идти дальше, понимать и поддерживать друг друга. 
За 50 лет совместной жизни изучили друг друга отлично. Угадывают желания и планы партнера не только с полуслова, но даже с полувзгляда!

— Иван очень любит охоту и рыбалку. Когда запланировал очередной досуг, обычно я об этом узнаю раньше, чем он скажет, — улыбаясь, рассказывает Антонина Федоровна. — Не знаю, как так выходит. Но практически никогда не ошибаюсь. Иван же всегда точно попадает в цель с подарком для меня на праздники.

«Р» задала актуальный для нынешнего времени вопрос: считают ли супруги обряд свадьбы важным?

— Конечно! В первую очередь это самое значимое событие в жизни молодой пары. Во-вторых, это сохранение национальных традиций, которые создавались веками и которые мы обязаны сберечь для наших поколений, — приходят к общему мнению Антонина и Иван. — Мы соблюдаем традиции даже спустя 50 лет после свадьбы. В начале декабря прошлого года в торжественной обстановке отметили свой золотой юбилей, оставили свои пожелания в Книге почетных юбиляров в ЗАГСе Центрального района Минска.

Одна судьба на двоих

Владимир и Лариса Горбовы женаты 50 лет. История их знакомства без головокружительных деталей. Их полно в мелодрамах, в жизни все куда проще. Дело было в Пинске. Лето. Прогулка в парке. Девичью компанию неожиданно разбавили два друга. Среди них был и Владимир. А дальше — дело рук Купидона. 


Владимир учился в Санкт-Петербурге в университете гражданской авиации. Домой приезжал на каникулы. Так эпизодами влюбленные и виделись. Но разве это помеха настоящим чувствам. Супруги Горбовы гордятся, что дали детям хорошее образование. У дочери их два, у сына и вовсе три. Подрастают двое внуков. 


— Самое главное — глубокое уважение друг к другу, — делится формулой любви Лариса Владимировна. — Не допускаем себе погрязнуть в материальном, в посредственном, в мелочах. И никогда не прекращаем жить интересами друг друга. Муж просто обожает сад и огород. Я же лучше книгу почитаю, нравится шить. Он и не заставляет меня вместе с ним работать в теплице. Вырастит плоды — с гордостью принесет в дом, а я из этого приготовлю вкусный ужин. 

С первого взгляда — и навсегда

В конце этого месяца Юрий и Наталья Кучинские отметят 30-летие совместной жизни. Жемчужная свадьба. Познакомились еще подростками. Наталье было 15 лет, Юрию — 17. Она прогуливалась с подругой, он приметил ее во дворе, бросил взгляд и больше не смог отвести глаз. Подбежал, завел разговор. 


— Влюбился с первого взгляда, — с теплотой вспоминает Юрий. — Решил, во что бы то ни стало Наташа станет моей девушкой.

Настойчивость и разница в возрасте сыграли в пользу парня, раздобыл домашний телефон будущей жены. Созвонились, погуляли. Раз-другой. Стали встречаться. Наталья ждала Юрия из армии.

— Два года до армии встречались и еще год после, — Юрий Кучинский — человек дела. — Сколько можно — взял и женился. 

В 1992 году родилась первая дочь — Виктория. А за окном буйным цветом пошли в рост кооперативы, торговые точки. Чтобы прокормить свое семейство, Юрий ушел в бизнес — занялся продажей автозапчастей: 

— С другом детства делали бизнес с нуля. Без средств и опыта, который нам дорого обошелся. Учились на ошибках. Шутка ли — 14 лет работал без выходных. 


Но каждый вечер после работы спешил домой, любую свободную минуту старался провести с домочадцами. Любимое место семейного отдыха — Минское море. 

Годы стремительно летят. Старшая дочь уже сама стала мамой. Во внучке Юрий и Наталья Кучинские души не чают. На совместном жизненном пути супругов встречались и крутые повороты. По молодости, когда еще встречались, порой бранились в пылу эмоций и даже разошлись на время. Но все же поняли, что друг без друга никак. 

— Сильно мне Наташа запала в сердце, — продолжает Юрий. — Каждый новый день смотрю такими же влюбленными глазами, как и 30 лет назад. 

И это взаимно. Настоящие чувства не утаить, например, на совместных фотографиях. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь. 

Годы стремительно летят. Старшая дочь уже сама стала мамой. Во внучке Юрий и Наталья Кучинские души не чают.

ikras@sb.by

tychko@sb.by

Фото из личного архива героев материала.

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