Пары, которые недавно отметили 25, 30 и 50 лет совместной семейной жизни, рассказали, как пронесли через годы свои чувства

Счастливы вместе

Чувства без срока давности

Самое важное событие в жизни







Одна судьба на двоих

С первого взгляда — и навсегда

25 лет в браке. Гитара для этой семьи не просто инструмент — проходящий через всю жизнь символ. История знакомства у пары достаточно необычная. После армии Эдуард принимал у себя в гостях друга с его девушкой. Товарищ, неплохой исполнитель песен, захватил с собой гитару, а после веселого вечера оставил музыкальный инструмент у Эдуарда. Попросил привезти позже.— Спустя неделю пригласил меня в ответные гости. Заодно напомнил про гитару. По дружбе попросил встретить подругу его девушки. Договорились, что буду ждать ее на станции метро «Восток». По гитаре она найдет меня на платформе, и мы поедем вместе, — вспоминает события того времени Эдуард Кузнецов. — Лариса подошла ко мне, уточнила, не ее ли я жду. Смотрю, девушка симпатичная. Говорю: «Вас».Эдуард и Лариса сразу нашли общий язык. И за время дороги к друзьям (они жили возле метро «Пролетарская») разговорились настолько, что вышли не на той станции. А когда добрались до друзей, те уточнили, не знакомы ли были раньше Эдуард и Лариса, уж очень хорошо общались.— Сейчас наши сыновья играют на гитаре: младший учится в музыкальной школе, а старший собрал свою группу, — завершает историю Эдуард.В сентябре пара отпраздновала 25 лет совместной жизни. Из значимой даты сделали настоящий праздник, расписались в Книге почетных юбиляров в ЗАГСе Первомайского района Минска. И, как откровенно признается пара, это было более волнительно, чем во время женитьбы.— За плечами столько совместных моментов, рядом дети и родители. Друзья, у которых тоже приближаются даты годовщины… Они смотрят на нас как на ориентир. Берут на заметку, как отметить свой праздник, — поясняет волнение Эдуард.Кроме ЗАГСа, запланировали насыщенную программу. Кроме светских обрядов (прогулка по городу на лимузине, ужин в ресторане), приехали в церковь, получили благословение у батюшки на дальнейшую счастливую совместную жизнь.— После свадьбы 25 лет назад мы венчались в храме на малой родине жены — это недалеко от Вилейки, Минская область, расписались в книге. И до сих пор наша подпись там единственная. Никто не венчался ни до, ни после нас. Так что можно считать, что это наша церковь, — с теплотой заявляет Эдуард.За годы совместной жизни супруги научились угадывать желания друг друга. В основном это проявляется на отдыхе. До пандемии Эдуард любил прийти домой и заявить: «Собирай вещи, дорогая, мы улетаем!» Такие сюрпризы, уверен счастливый муж, поддерживают в отношениях теплоту и любовь.— Хочу сказать молодому поколению: не гонитесь за всем и сразу. В фильме «Москва слезам не верит» была прекрасная фраза: «Чтобы генеральшей стать, за лейтенанта нужно замуж выходить». Совместная жизнь — это прекрасно. Просто найдите своего человека.женаты еще дольше — 50 лет. 31 декабря прошлого года они сыграли золотую свадьбу. Дружили с детства. Родом из одной деревни под Дзержинском — Василевщина. Вячеслав Владимирович трепетно вспоминает детали дней минувших:— Валя ездила на учебу в город на поезде. Взбивала пыль проселочных дорог резиновыми сапогами, оставляла их в стожке на нашем дворе, мы жили ближе к путям, и надевала красивые туфельки.Подросли и на время пропали из поля зрения друг друга. Снова встретились в Фаниполе на танцах. Старая дружба переросла в любовь. Вячеслав окончил архитектурно-строительный техникум. Пришла повестка, отправили служить в Ташкент. Валентина его ждала.Связь между любимыми за тысячи километров — только в строках. Вячеслав часто слал фотографии из жаркого Узбекистана. В письмах рассказывал о солдатском быте, о том, как пригодились профессиональные навыки: силами бойцов по его проекту построили командный пункт и укрытие для техники в Чирчике.Служба прошла. Любовь выдержала разлуку. Вячеслав Владимирович вспоминает, как однажды пришел домой под утро после посиделок у друзей:— Мама не спит, встречает и с порога заявляет: «Хватит девке голову дурить, женись уже. Семь лет до армии голову морочил».Материнский наказ стал последней каплей. Расписались молодые в канун 1971 года.Постоянство — семейная черта Верковичей, не только в любви, но еще и в жизненном призвании. Вячеслав Владимирович без малого полвека проработал на разных должностях в ЖКХ Фрунзенского района, который в свое время и застраивал. Валентина Павловна всю жизнь работала модельером-закройщиком. Одевала с иголочки высшее партийное руководство страны.Строить и жить помогает спорт. Глава семейства в молодости всерьез занимался футболом. Любовь к спорту привил детям и внукам. На очереди правнук. Даже сильные морозы и снегопады не помеха доброй традиции — вся семья каждые выходные собирается на даче за большим столом. За чашкой горячего чая хорошо послушать историю настоящей любви длиной в полвека.в браке 50 лет. Иван Болеславович прошел тернистый путь от тракториста до председателя колхоза имени Суворова Докшицкого района, председателя Полоцкого районного исполнительного комитета, заместителя начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. На пенсии работает начальником гостиничного комплекса «Динамо» в Раубичах. Антонина Федоровна значительную часть своего трудового пути посвятила работе в организациях по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Больше пяти лет на пенсии и хранит тепло и уют их общего дома. Пара, как многие представители их поколения, организованная и дисциплинированная. Даже ответы на вопросы корреспондента «Р» построила так, чтобы запутаться было невозможно: четко, по полочкам, с некой долей официальности.— Мы как люди простые, трудящиеся, познакомились на работе. После службы в армии Иван устроился на работу на дорожно-эксплуатационный участок в Докшицах Витебской области. Туда по распределению направили и меня, — вкратце описывает судьбоносную встречу Антонина Федоровна.У семейной пары две дочки, четверо внуков и три правнука. Кстати, они тоже отмечают значимые годовщины замужества. Старшая Наталья — медицинский работник, 31 год счастлива в браке. Младшая Ирина — юрист, тоже переняла науку счастливых долгих отношений, с мужем отметили 26 лет совместной жизни. Не отстает от родственников внучка Вероника — скоро отпразднует вместе с мужем 10 лет со дня свадьбы.— Недавно словила себя на мысли, что ни разу не слышала, как папа с мамой ругались. Отец никогда и слова грубого не сказал. Трепет в отношениях сохранили до сих пор: то обнимутся, то за ручки возьмутся. Приятно посмотреть. Честно скажу, я ими восхищаюсь. Хочу, чтобы и у меня была подобная история любви, — откровенно признается с надеждой на будущее Ирина Коростик.Рецептом крепких отношений семья Коростик поделилась и с нами. Главное — сохранить любовь, быть верными супругами, хорошими друзьями и родителями для детей.— Неурядицы? Конечно, случались, — откровенно признается Иван Болеславович. — Совместная жизнь длинная, было немало трудностей. Но мне кажется, совместно пережитые невзгоды делают нас и наши чувства только сильнее. Главное, идти дальше, понимать и поддерживать друг друга.За 50 лет совместной жизни изучили друг друга отлично. Угадывают желания и планы партнера не только с полуслова, но даже с полувзгляда!— Иван очень любит охоту и рыбалку. Когда запланировал очередной досуг, обычно я об этом узнаю раньше, чем он скажет, — улыбаясь, рассказывает Антонина Федоровна. — Не знаю, как так выходит. Но практически никогда не ошибаюсь. Иван же всегда точно попадает в цель с подарком для меня на праздники.«Р» задала актуальный для нынешнего времени вопрос: считают ли супруги обряд свадьбы важным?— Конечно! В первую очередь это самое значимое событие в жизни молодой пары. Во-вторых, это сохранение национальных традиций, которые создавались веками и которые мы обязаны сберечь для наших поколений, — приходят к общему мнению Антонина и Иван. — Мы соблюдаем традиции даже спустя 50 лет после свадьбы. В начале декабря прошлого года в торжественной обстановке отметили свой золотой юбилей, оставили свои пожелания в Книге почетных юбиляров в ЗАГСе Центрального района Минска.женаты 50 лет. История их знакомства без головокружительных деталей. Их полно в мелодрамах, в жизни все куда проще. Дело было в Пинске. Лето. Прогулка в парке. Девичью компанию неожиданно разбавили два друга. Среди них был и Владимир. А дальше — дело рук Купидона.Владимир учился в Санкт-Петербурге в университете гражданской авиации. Домой приезжал на каникулы. Так эпизодами влюбленные и виделись. Но разве это помеха настоящим чувствам. Супруги Горбовы гордятся, что дали детям хорошее образование. У дочери их два, у сына и вовсе три. Подрастают двое внуков.— Самое главное — глубокое уважение друг к другу, — делится формулой любви Лариса Владимировна. — Не допускаем себе погрязнуть в материальном, в посредственном, в мелочах. И никогда не прекращаем жить интересами друг друга. Муж просто обожает сад и огород. Я же лучше книгу почитаю, нравится шить. Он и не заставляет меня вместе с ним работать в теплице. Вырастит плоды — с гордостью принесет в дом, а я из этого приготовлю вкусный ужин.В конце этого месяцаотметят 30-летие совместной жизни. Жемчужная свадьба. Познакомились еще подростками. Наталье было 15 лет, Юрию — 17. Она прогуливалась с подругой, он приметил ее во дворе, бросил взгляд и больше не смог отвести глаз. Подбежал, завел разговор.— Влюбился с первого взгляда, — с теплотой вспоминает Юрий. — Решил, во что бы то ни стало Наташа станет моей девушкой.Настойчивость и разница в возрасте сыграли в пользу парня, раздобыл домашний телефон будущей жены. Созвонились, погуляли. Раз-другой. Стали встречаться. Наталья ждала Юрия из армии.— Два года до армии встречались и еще год после, — Юрий Кучинский — человек дела. — Сколько можно — взял и женился.В 1992 году родилась первая дочь — Виктория. А за окном буйным цветом пошли в рост кооперативы, торговые точки. Чтобы прокормить свое семейство, Юрий ушел в бизнес — занялся продажей автозапчастей:— С другом детства делали бизнес с нуля. Без средств и опыта, который нам дорого обошелся. Учились на ошибках. Шутка ли — 14 лет работал без выходных.Но каждый вечер после работы спешил домой, любую свободную минуту старался провести с домочадцами. Любимое место семейного отдыха — Минское море.Годы стремительно летят. Старшая дочь уже сама стала мамой. Во внучке Юрий и Наталья Кучинские души не чают. На совместном жизненном пути супругов встречались и крутые повороты. По молодости, когда еще встречались, порой бранились в пылу эмоций и даже разошлись на время. Но все же поняли, что друг без друга никак.— Сильно мне Наташа запала в сердце, — продолжает Юрий. — Каждый новый день смотрю такими же влюбленными глазами, как и 30 лет назад.И это взаимно. Настоящие чувства не утаить, например, на совместных фотографиях. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь.Годы стремительно летят. Старшая дочь уже сама стала мамой. Во внучке Юрий и Наталья Кучинские души не чают.Фото из личного архива героев материала.