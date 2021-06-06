"Формула-1". Гран-при Азербайджана. Квалификация

«Кто не успел, тот… опоздал»

Когда стены манят…

И на старуху бывает проруха

Не все успели …

Удивительное сочетание самой длинной прямой среди всех автодромов (2200 м), нескольких широких участков, но без зон вылета и с прямыми углами поворотов, и узкие улочки старого города, – все это делает местную трассу очень требовательной к пилотажу гонщиков. Возможность здесь совершать обгоны уменьшает значимость выигранной поул-позиции, как, например, в Монако. И казалось бы, можно избежать излишнего риска, чтобы не разбить машину. Но удивительное дело – такого числа аварий, которые случились во время вчерашней квалификации в Баку, не припомнят даже старожилы Монте-Карло.Первым, кто совершил ошибку и не вписался в поворот, был канадец Лэнс Стролл. Не прошло и трех минут от начала квалификации, как на трассе появились красные флаги, а на экранах мониторов мы увидели повтор аварии пилота «Астон Мартин». Все обошлось без ущерба для здоровья гонщика, но болид со сломанной передней правой подвеской и искореженным передним крылом, проехав несколько сотен метров, остановился на трассе, даже не сумев добраться до боксов.Маршалы довольно быстро управились с эвакуацией болида, и команды вновь отправили своих пилотов на зачетные круги. Однако лишь половина из них успела показать хоть какой-то результат. В том же самом 15-м повороте решил проверить на прочность свою машину, а заодно и новую систему защитных барьеров Тех-Про итальянец Антонио Джовинацци. Результат был таким же. Отбойники оказались прочнее гоночной техники, и красные флаги вновь остановили квалификационные заезды.Это место, куда как магнитом притянуло два пострадавших болида, примечательно тем, что, вырвавшись «из исторических объятий» старого города, пилоты устремляются здесь к набережной на всех парусах. И перед этим поворотом им приходится сбрасывать скорость с 310 км/ч до 100, переключаясь с 8-й передачи на 3-ю, чтобы вписаться в траекторию. Примечательно, что в субботней тренировке за пару часов до квалификации в этом же месте разбил свой «Ред Булл» и Макс Ферстаппен, пытаясь найти те доли секунды, которые так важны для завоевания поула.Когда заезды возобновились, времени оставалось не так уж и много, но все успели показать, на что способны их машины. Избежать проблем от конкурентов удалось пилоту «Уильямс» Джорджу Расселу. Британские механики едва успели подготовить его болид после отказа помпы в системе охлаждения, которая случилась в конце утренней тренировки. Не будь этих аварий и остановок заездов, Джордж Рассел так и остался бы в боксах с неисправной машиной. Итоговый протокол сюрпризов не показал. В следующий сегмент квалификации не смогли пройти оба пилота «Хаас» и напарник Рассела канадец Николя Латифи.Справедливо ожидались проблемы у Никиты Мазепина, который все еще никак не может совладать со своим капризным болидом и по всем параметрам проигрывает своему товарищу по команде Мику Шумахеру. Множество ошибок в пилотировании, которые совершает российский гонщик в своем дебютном сезоне, уже приклеило Никите прозвище «крашер». Но надо отметить, что и на предыдущем этапе в Монако, и здесь в Баку россиянин сумел обойтись вплоть до конца квалификации без аварий. Более того, единственный зачетный круг, который Мазепину удалось проехать, он ехал значительно быстрее, чем его ближайшие соперники. И лишь ошибка перед выездом на длинную финишную прямую не позволила ему удивить скептиков. Но в любом случае отставание от напарника составило всего 0.08 сек, что само по себе уже можно считать квалификационным успехом для российского пилота.Второй сегмент квалификации по времени короче первого. Наученные печальным опытом возможных неожиданных аварий и сорванных попыток гонщики не стали дожидаться в боксах более подходящего момента. Все команды решили с самого начала отправить своих пилотов на трассу. В лидирующей группе результаты были столь близки, что счет пошел на тысячные доли секунды. Макс Ферстаппен возглавил протокол, опередив своего напарника по «Ред Булл» Серхио Переса и действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. Все трое уложились в интервал 0.01 (!) секунды.Но еще более интересно то, что юный японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сумел проехать со временем всего на 0.02 сек медленнее британского чемпиона, заняв 4-ю строчку в итоговом протоколе второго сегмента квалификации.Из опытных пилотов, у которых в распоряжении были быстрые машины, больше всех переживал за свой результат Даниель Риккиардо. Его «МакЛарен», имея под капотом мотор «Мерседес», способен был уверенно попадать в финальную часть квалификации. Ведь в руках Ландо Норриса такая же машина опережала болид австралийца почти на секунду. Приходилось рисковать. Но риск не всегда приводит к шампанскому. В 3-м повороте, когда почти все болиды готовились к быстрому кругу, Риккиардо допустил ошибку и буквально пронзил носом своей машины отбойники. Красные флаги остановили сессию менее чем за 2 минуты до ее окончания, и решено было не продолжать. Даже теоретически у пилотов не оставалось времени на то, чтобы выехать затем из боксов и проехать быстрый круг.В заключительном сегменте конкурентная борьба еще более обострилась. Мучавшиеся от неправильных настроек во время свободных заездов машины «Мерседес» наконец-то поехали быстро. И воспользовавшись слип-стримом за машиной своего напарника, Льюис Хэмилтон сумел показать лучший результат. Жребий, который в немецкой «конюшне» обычно бросают, чтобы определить порядок выезда своих пилотов на трассу, вынудил Вальттерри Боттаса поработать в начале 3-го сегмента квалификации в роли «разгонщика» для британского чемпиона.Но результат Льюиса продержался совсем чуть-чуть. В свою очередь воспользовавшись слип-стримом позади машины Хэмилтона, проехал быстрее соперника из «Мерседес» пилот «Феррари» Шарль Леклер.Чуть похуже этой пары показали время Макс Ферстаппен на «Ред Булл» и Пьер Гасли на «Альфа Таури». Их разделили между собой всего каких-то 0.002 (!) сек. Но если для пилота итальянской «конюшни» это был невероятный максимум, то для голландца это было как не очень удавшаяся попытка. Вся надежда теперь оставалась на завершающие круги.Однако, когда секундомер отсчитывал последние секунды квалификации, мы вновь стали свидетелями азербайджанского дежавю. Уходя на быстрый круг, лидеры зачета неожиданно увидели перед собой красные флаги. В точности повторив ошибку Даниеля Риккиардо, в том же 3-м повороте разбил машину Юки Цунода. И фактически никто не смог улучшить свой результат, поскольку заезды были тут же остановлены. Больше всех пострадал из-за аварии японца Карлос Сайнс. Испанский гонщик успел среагировать, чтобы не врезаться в разбитый «МакЛарен», и попытался уехать в карман, которым служило в этом месте продолжение прямой от 2-го к 3-му повороту. Но избежать касания отбойников пилоту «Феррари» не удалось. Механикам скудерии добавилось работы на субботний вечер.Оказавшись в роли тех, кто не успел показать достойный результат, больше всех было причин расстраиваться Вальттери Боттасу и Серхио Пересу. Финский гонщик, разгоняя в первой попытке своего напарника, искренне надеялся, что во второй попытке сможет улучшить свой слишком уж скромный для чемпионской машины 10-й результат. А Серхио Перес, наконец-то нашедший взаимное согласие со своим болидом «Ред Булл» и практически не отстававший от Макса Ферстаппена весь уикенд, лишь в одной попытке чуточку ошибся. Но шансов исправить ситуацию уже не было. В итоге – вновь лишь 7-й результат, что для самой быстрой машины пелотона в этом сезоне выглядит неубедительно.Итак, обладателем поула так и остался Шарль Леклер, который будет стартовать с первого ряда вместе с Льюисом Хэмилтоном. Будем надеяться, что ситуация, что случилась в Монако, не повторится. И Шарль сможет не только стартовать в сегодняшней гонке, но и навязать борьбу лидерам чемпионата. Макс Ферстаппен разделит второй ряд стартовой решетки со своим бывшим напарником Пьером Гасли, отправленным два года назад в бессрочную ссылку из «Ред Булл» в «Альфа Таури».Несмотря на разбитую машину, Карлос Сайнс, благодаря времени, показанному в начале сегмента, будет стартовать 5-м. А вот кто будет с ним рядом в 3-м ряду, выяснилось не сразу. Понадобилось еще некоторое время в ожидании решения стюардов. Те решили наказать за игнорирование красных флагов пилота «МакЛарен». Оказалось, что когда во 2-м сегменте после аварии своего напарника Ландо Норрис проезжал в режиме красных флагов мимо въезда на пит-лейн, то, отвлекшись на переговоры с командой, он не повернул в боксы. В итоге британскому юноше пришлось проехать еще один круг, что однозначно подпадало под нарушение регламента.Стюарды были безжалостны к нарушителю. Потеря 3 мест на старте и 3 штрафных очка в дисциплинарную копилку Норриса. Теперь уже у него есть 8 баллов из 12 возможных, после которых гонщику грозит дисквалификация на одну гонку. Для пилота, идущего 3-м в личном зачете чемпионата, опережающего как минимум двух гонщиков на более быстрых машинах, такое наказание вряд ли можно назвать своевременным.На старт сегодняшней гонки Ландо Норрис выведет свою машину лишь на 5-й ряд, составив компанию Вальттери Боттасу. А впереди них будут стартовать Юки Цунода и Фернандо Алонсо.Гонка обещает быть весьма зрелищной и интересной. Начало трансляции – в 14:50 по минскому времени.