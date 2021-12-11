Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Для поула все средства хороши

Неприятный осадок

Пострадала ли зрелищность?

«Веселая команда»

Это уже 10-я выигранная квалификации на счету Ферстаппена в этом году, и 13-я в его карьере. Не зря же говорят, что нынешний болид, улучшенный гением аэродинамики Эдрианом Ньюи благодаря новым правилам, является самым быстрым. Именно этот фактор и позволил нам получить такую захватывающую интригу в этом сезоне. Напомним, перед финальной гонкой оба претендента имеют равное количество очков. И фактически, если оба пилота наберут в завтрашней гонке очки, то выиграет чемпионский титул тот, кто будет на финише впереди. Подобного не случалось в Формуле-1 более 40 лет.Безусловно, команда «Ред Булл» поработала в Абу-Даби сегодня на славу. Практически на всех свободных заездах болиды «Мерседес» выглядели на автодроме Яс-Марина быстрее своих австрийских соперников. И для завоевания поула нужно было найти что-то дополнительное, разрешенное правилами.По правде сказать, термин «разрешенное правилами» здесь не совсем подходит. И вот почему. Слип-стрим в теории позволяет машине, идущей чуть позади, за счет разреженного воздуха и меньшего лобового сопротивления, проехать ведомому пилоту на несколько десятков секунды быстрее ведущего. Обычно пилоты этим пользуются в гонке, чтобы обойти соперника в конце длинной прямой. В квалификации этот эффект стал применяться недавно, когда машины настолько стали близки по своим характеристикам, что счет идет не на секунды при регистрации самого быстрого круга, а на десятые, сотые и порой даже на тысячные доли секунды.Воспользоваться «чужим слип-стримом» на быстром квалификационном круге - это проявить высочайшее мастерство. Там должно совпасть множество факторов, начиная с того, чтобы уйти на этот быстрый круг практически на задних фонарях у своего соперника. А вот когда команды практикуют подобное в парах своих пилотов, это уже, так сказать, согласованная до мелких деталей операция. Чтобы сохранить равноправие гонщикам, заранее договариваются об очередности, кто кому первым предоставляет слип-стрим. Не всегда это получается, но во всяком случае так принято делать.Можно ли это назвать честной борьбой? Мое мнение: НЕТ. Квалификация в автоспорте по своему замыслу служит для того, чтобы пилоты при всех прочих равных условиях могли показать свое лучшее время прохождения круга. Недаром же за многие годы формат квалификации неоднократно менялся. Для чего? В первую очередь, чтобы обеспечить объективность . Во вторую – чтобы увеличить зрелищность. Нынешний формат квалификационных заездов предполагает 3 сегмента, в течение которых отсеиваются сначала первые 5 самых медленных гонщиков, а затем вторые 5. И в финальной части уже оставшиеся 10 решают между собой, кто быстрее, а значит, кто будет в каком порядке стартовать в воскресной гонке.Так в чем же «нечестность» слип-стрима, который пилот получает по заранее спланированному сценарию от своего напарника? По моему убеждению, нечестным этот элемент можно назвать потому, что он фактически предполагает помощь гонщику со стороны. И уже оценивается не его скорость, а то, как сработала та или иная команда, помогая своему пилоту получить преимущество над соперником. То есть, тезис о «равных условиях» здесь уже не фигурирует.И тем более, если речь идет о борьбе за чемпионский титул. Та создавшаяся ситуация с равенством очков у главных претендентов – явление весьма редкое. И именно здесь было бы уместным дать возможность Хэмилтону и Ферстаппену в честной дуэли выяснить, кто быстрее, и кому завтра стартовать с поула. Но, сославшись на принцип, что не «запрещено», то «разрешено», команда «Ред Булл» мастерски провела эту спецоперацию.Для лучшего понимания происходящего приведу такое сравнение. Представьте себе, что два прыгуна в высоту борются за мировой титул. И затем одному из них разрешают поставить в месте отрыва ноги небольшой, но эффективный трамплинчик. И затем, прыгнув на пару сантиметров выше соперника, этот прыгун заявляет, что он лучше всех. А команда радуется, что вместе со своим спортсменом и этим трамплином они «честно» опередили конкурентов.Мое мнение, в регламенте Формулы-1 нужно конкретно прописать запрет на использование слип-стрима в квалификации, мотивируя это тем, что подобное действие можно определить как «дополнительная помощь со стороны», а значит нарушение принципа объективности.С учетом всего изложенного понятно, что сегодняшняя победа Макса Ферстаппена хотя и принесла радости многомилионной армии его болельщиков, все же оставила неприятный осадок у тех, кто старается объективно оценивать чемпионат Формулы-1, как элиты мирового автоспорта.По поводу объективности я подробно высказал свое мнение. А что же зрелищность, стала ли эта «спецоперация» команды «Ред Булл» интересным зрелищным явлением? Увы, нет. На своем первом быстром круге Серхио Перес изо всех сил, согласно спланированному сценарию, «разгонял» своего напарника, а затем, четко следуя приказу командного мостика, откровенно ушел с траектории Ферстаппена, позволив тому показать лучшее время дня. Понятно, что собственная попытка мексиканца была испорчена. Он показал 8-е время, хотя мог в таком темпе быть в первой «тройке».Не думаю, что зрителям приятно было видеть, как один гонщик просто съезжает в сторону ради того, чтобы другой мог быть быстрее. И даже фанатам Макса, твердо убежденным, что лучше его сегодня нет быстрее пилота, «горчинка» от этих действий все же испортила приятное послевкусие от победы их любимца.Остается надеяться, что непосредственно в завтрашней гонке командные штабы «Ред Булл» и «Мерседес» избавят нас от созерцания элементов «нечестной» борьбы за титул, руководствуясь принципом «для победы все средства хороши».В свою очередь Макс Ферстаппен, поскольку благодаря числу побед он идет впереди в личном зачете, тоже очень на это надеюсь, не будет прибегать к «грязным» методам выноса соперника с трассы в результате столкновения. История Формулы-1 знает примеры таких финальных гонок. И к сожалению, даже такие великие пилоты как Айртон Сенна и Ален Прост имели в своей биографии титулы, заработанные подобным образом. Уже позднее, в 1997-м году Михаэль Шумахер за попытку решить спор за чемпионство за счет спровоцированной им аварии, был наказан стюардами дисквалификацией с аннулированием всех результатов сезона. Случай, показательный. Недаром же руководитель нынешней гонки в Абу-Даби Майкл Масси предупредил уже Макса Ферстаппена, что он и его команда будут весьма строго оценивать любое столкновение претендентов на титул по ходу гонки.Завершающая этот сезон квалификация, несмотря на «горькую пилюлю» от обладателя поула, оказалась весьма интересной по своим общим результатам. Измененная перед Гран-при Абу-Даби трасса наверняка позволит совершать обгонов больше, чем это было раньше. Здесь уместно будет вспомнить 2010-й год, когда российский дебютант Формулы-1 Виталий Петров невольно вмешался в спор за чемпионский титул. Фернандо Алонсо в той гонке боролся за победу в чемпионате против пилотов «Ред Булл» Марка Уэббера и Себастьяна Феттеля. И после своего пит-стопа испанец на «Феррари» надолго застрял за машиной россиянина, фактически проиграв такой реальный для себя титул из-за неуступчивости Петрова.Справедливости ради отмечу, что рассказывая потом мне об этой истории, Виталий выражал удивление, почему в его адрес были обвинения в излишней неуступчивости. «Если бы Фернандо хотя бы два-три раза показался в зеркалах с намерениями совершить обгон, - признался российский гонщик, - я бы его пропустил». Но испанец, с учетом трудностей обгонов на трассе Яс-Марина, был на удивление и не очень настойчив.Однако вернемся к списку первой десятки для завтрашней стартовой решетки. С нечетной стороны вслед за Ферстаппеном будут стартовать бывшие напарники по «МакЛарен» весельчак Ландо Норрис и Карлос Сайнс («Феррари»). Испанец сумел-таки в очередной раз объехать своего товарища по команде Шарля Леклера. Монегаск тоже стартует на нечетной стороне, но только с 7-го места. Почему такое внимание нечетной стороне? Потому что, как правило, это чистая сторона трассы, на которой гонщики реже допускают пробуксовки, и естественно имеется лучшее сцепление колес с асфальтом.По четной же стороне вслед за Льюисом Хэмилтоном в завтрашней гонке стартует Серхио Перес, который все же сумел во второй попытке улучшить свое время. Судя по тому, что оно на 0.85 сек хуже времени победителя квалификации, цена «участия» мексиканца в спецоперации «поул любой ценой» весьма высока.В конспирологических теориях эксперты сейчас активно обсуждают вероятность того, что в первом повороте Перес может чуть-чуть «запоздать» с торможением и якобы случайно задеть впереди идущую машину Льюиса Хэмилтона. Ведь не секрет, что задача обеспечить Максу Ферстаппену чемпионский титул стоит перед большим числом людей концерна «Ред Булл». И поэтому очень хочется, чтобы пилоты решали свой спор в гонке, а не в результате разбирательств стюардов.Любопытно, что следом за Серхио Пересом будет стартовать вторая машина «Мерседес», за рулем которой Вальттерри Боттас. Как со своего 6-го места он может помочь напарнику, представить сложно. Но, похоже, финский пилот даже обрадовался тому, что ему не придется мучиться от выбора: помогать или нет. Во всяком случае на старте Боттас вряд ли ринется с открытым забралом размахивать саблей. Скорее всего ему придется из своего кокпита лишь наблюдать за происходящими впереди событиями первых трех поворотов. Именно там, возможно, будет решаться судьба нынешнего чемпионского титула в личном зачете.Мне кажется, что Вальттерри больше беспокоится сейчас по тому поводу, что сзади него будет стартовать машина «Альфа Таури» дебютанта Юки Цунода. С этим японским гонщиком у Боттаса уже были сражения по ходу гонок. После множества аварий и нестабильных выступлений Юки наконец-то сумел в первый раз за год опередить своего товарища по команде Пьера Гасли. Это позволило японцу избежать очень непопулярного «сухого счета» в квалификационной дуэли. Хотя на мой взгляд, и 1:20 по итогам сезона – это полный разгром.Гонка начнется завтра в 16.00 по минскому времени. И, как бы она не завершилась, этот Гран-при просто обречен быть интересным.