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Заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс провела прием граждан в Белыничах

Формировать правовую культуру населения

Заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс провела прием граждан в Белыничах.

На личный прием записались жители не только Белыничского района, но и Могилева, Гомеля. Основной круг вопросов касался проблем в области права, судебной системы, налоговых органов, а также сферы ЖКХ и социалки – выплаты пособий и зарплат.

Алла Морозова из агрогородка Техтин Белыничского района жаловалась на качество дороги у дома: с гравийки после дождей на ее приусадебный участок затекает вода. В качестве аргумента сельчанка, неоднократно обращавшаяся в разные инстанции, предоставила фото.

Присутствовавший на приеме заместитель председателя Белыничского райисполкома Дмитрий Давыдов подтверждает, что в Техтин по заявлениям гражданки выезжали неоднократно:

 – С коммунальщиками, дорожниками... Чтобы исправить ситуацию, подсыпали дорогу, укрепляли асфальтогранулятом, чистили ливневку…



Ольга Чуприс, внимательно выслушав обе стороны, отметила – нужно выехать еще раз:

 – Надлежащее состояние сельской дороги – в компетенции местной власти. Наверняка есть технологии, которые помогут решить проблему, что беспокоит человека на протяжении столь длительного времени.

На приеме у заместителя Главы Администрации Президента люди поднимали и вопросы, касающиеся трудоустройства, неправильного, по их мнению, начисления адресной социальной помощи или, как в случае с могилевчанином, занимающимся лесозаготовкой, – налогообложения. Просили рассудить спор о границе земельного участка, помиловать родного человека, осужденного по уголовной статье.

Впрочем, некоторые темы были сняты еще до начала приема. К примеру, житель деревни Девошичи Петр Короленок не понимал, за что был лишен доплат и получил зарплату намного меньше обычного. Председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко досконально изучил ситуацию:

– Человек работал с мая по август этого года по договору подряда пастухом в ОАО «Новая Друть». К нему были предъявлены большие претензии: он систематически нарушал трудовую дисциплину, не соблюдал технологию выпаса скота. В итоге животные недополучали корма, что сказалось и на привесах, и на надоях…


– Сегодняшний прием показывает, что население волнуют самые разные вопросы: благоустройства, юридической, социальной сферы, – подводя итоги встречи, отметила Ольга Чуприс. – И ряд из них, как мне кажется, может быть разрешен силами райисполкома, соответствующих служб. Это не значит, что они не работают. Наоборот, на примере Белыничского района мы видим, что власти очень внимательно относятся к проблемам земляков. Просто людям порой, чтобы поставить точку в споре, нужно мнение арбитра, независимого эксперта. Кстати, характер обращений меняется. Раньше по большей части они касались ЖКХ, сейчас – правоохранительной сферы. В их разрешении вряд ли может помочь райисполком, значит, их надо переводить в правовое поле, решать в судебном порядке. Необходимо формировать правовую культуру населения.

По словам Ольги Чуприс, в целом по стране количество обращений граждан уменьшилось. Зато увеличился поток благодарностей, поступающих в Администрацию Президента:

 – Люди благодарят за дороги, которые ремонтируются, за новые станции обезжелезивания, с появлением которых улучшается качество воды в домах, за все добрые начинания. Это приятно. Хочется сказать спасибо органам власти в регионах за то, что на местах создают людям комфортные условия жизни.










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Фото: САЗОНОВ Андрей
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