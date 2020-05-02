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ФИФА хочет провести футбольный сезон по другой системе

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сообщил, что организация может рассмотреть вариант проведения футбольного сезона в течение календарного года весной-осенью, передает Reuters.

- Такая возможность существует, потому что чемпионат мира в Катаре будет проводиться в ноябре-декабре. Так что эта идея реальна, - сказал Монтальяни.

По его словам, в Америке сезон уже проводится в рамках одного года.

- Возможно, такое решение можно применить в Европе и Африке. Эту возможность стоит обсудить на национальном и континентальном уровнях, ведь это может стать решением на ближайшие два года, - также отметил чиновник.

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Фото: Рейтер
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