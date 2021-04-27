Фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока» состоится в августе

Летом нынешнего года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, на территории Березинского биосферного заповедника пройдет фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока», сообщили в природоохранном учреждении.
– Через четыре месяца в заповеднике состоится долгожданный и самый загадочный миффест «Шлях Цмока – Tsmok's Way – Путь Дракона», – проинформировали организаторы. – Он соберет всех любителей загадочной славянской мифологии 21–22 августа на территории главной усадьбы Березинского биосферного заповедника в деревне Домжерицы.
Устроители мероприятия уверяют, что предстоящее событие предоставит участникам и гостям возможность окунуться в таинственный, необъяснимый мир белорусских мифов, легенд и преданий:
– Программа главного события нынешнего лета в заповеднике будет не менее насыщенной, чем в 2019 году. На фестивале будет много мифологических персонажей, таинственная музыка, танцы, игры, анимация, вечерняя огненная феерия, белорусская кухня, фуд-корты и много разных сюрпризов. На протяжении всего мероприятия будут работать тематические интерактивные площадки. И конечно, на этих площадках периодически будет появляться главный герой фестиваля – таинственный белорусский дракон Лепельский Цмок.
Цмок – дракон из мифологии, его имя происходит от белорусского глагола «смактаць» – «высасывать, осушать». В некоторых белорусских местечках цмоком называют радугу над озером, что будто впитывает в себя всю воду. По преданиям, Цмок живет в водоеме, но при случае может и огнем «дохнуть». Тем не менее считается, что белорусский дракон – существо добродушное и справедливое: добрых бедняков он мог одарить сокровищами, а несправедливых богачей лишить состояния. У него упитанное, как у тюленя, тельце, с аккуратной изящной головкой и хвостиком-баранкой. Живет это милое и добродушное существо в Лепельском озере.
Предыдущий фестиваль, состоявшийся в 2019 году, прошел в новом формате: он объединил два проекта с общей мифологической тематикой, которые ежегодно проводились на территории Лепельского района: основанные на славянских мифах и легендах фестивали «Мифы на болоте» в Березинском заповеднике и «У госцi да Лепельскага Цмока» в Лепеле.
Фото: www.berezinsky.by
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Фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока» состоится в августе
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