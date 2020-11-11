Фаворитов не будет. 12 ноября стартует II Республиканский открытый конкурс вокалистов имени С. Монюшко

Соответствующий приказ Министерства культуры был издан еще 8 апреля, но в связи с эпидемиологической обстановкой было решено перенести это событие на осень.
– Да-да, конкурс состоится! Единственное, он пройдет без публики, – подтверждает председатель жюри, заведующая кафедрой пения Белорусской Академии музыки доцент Татьяна Николаевна Цыбульская. – Мы ждем молодых певцов, тех, кто учится в музыкальных колледжах Беларуси по специальности «Пение академическое». Но так как у хоровиков-дирижеров есть постановка голоса, где они учатся петь в академической манере, то при наличии яркого, красивого голоса и соответствующего уровня, пройдя отборочный тур у себя в ссузе, они могут принять участие в конкурсе.
Тут необходимо пояснить, что конкурс имени Монюшко проходит в два этапа. Первый – отборочный – этап уже прошел, победители на местах определены. Теперь лучшие из лучших – не более двух юношей и двух девушек от каждого колледжа — отправляются в Минск. Им предстоят два тура в Большом зале Белорусской академии музыки. В первом туре им нужно будет исполнить оперную арию и народную песню, во втором, где будут уже только будущие лауреаты, – песню Монюшко и классический романс.
– В Беларуси одиннадцать музыкальных колледжей, плюс Республиканская гимназия-колледж при Белорусской академии музыки, плюс Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика… Неужели вы успеете прослушать такое количество участников за один день?
– Надо учитывать, что специальность «Пение академическое» есть лишь в четырех колледжах Беларуси: Брестском, Гомельском, Молодечненском и Минском, – поправляет меня Татьяна Николаевна. – Плюс еще из Могилева приедут хоровики. Так что на сегодняшний день у нас 14 участников – 6 мальчиков и 8 девочек –из всех регионов Беларуси.
Это меньше, чем на предыдущем конкурсе в апреле 2017 года. Тогда участников было 24.
– Если бы не эпидемиологическая обстановка, я думаю, у нас бы и участников больше было, – с сожалением говорит Татьяна Николаевна. – Из некоторых колледжей учащиеся не смогли приехать. Для них это большое разочарование, ведь, помимо денежных призов, все, кто получил Гран-при, Первую, Вторую и Третью премию, имеют право на зачисление в Белорусскую государственную академию музыки без экзаменов.
– А многие ли воспользовались в прошлый раз этим правом?
– Все лауреаты прошлого конкурса учатся на сегодняшний день в Академии музыки.
– Вы довольны их успехами?
– Да! Это талантливые дети. Трое из них – Наталья Толстик, Руслан Маспанов и Ольга Терентьева – уже зачислены в стажерскую группу Большого театра Беларуси.
– То есть им уже прямая дорога в театр?
Но оказывается, что и здесь не все просто. Многое зависит от самого студента – Татьяна Николаевна привычно называет их детьми, хотя в Академии музыки они уже взрослые люди. Многое – от удачи. А многое от педагогов, которые дают им путевку в жизнь.
Для педагогов музыкальных колледжей конкурс также стал источником больших возможностей. Это возможность пообщаться с видными музыкантами – преподавателями Белорусской академии музыки, сверить курс, проконсультироваться по поводу каждого конкретного ученика.
Но и здесь эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы. Впрочем, Татьяна Николаевна убеждена, что никакие обстоятельства не помешают профессионалам обменяться мнениями.
– Мы и с конкурсантами будем разговаривать, и с педагогами, и с концертмейстерами. Эти разговоры у нас подразумеваются обязательно. Педагоги уже сейчас звонят и говорят: «Ой, как хорошо, что мы приедем, потому что очень надо с вами поговорить». Мы общаемся на тему всех детей, которые обучаются в наших колледжах. И заведующей звоню, и с педагогами разговариваю… Сейчас в основном по телефону и через скайп, но вживую, конечно, лучше…
Впрочем, несмотря на все контакты, Татьяна Николаевна пока не решается прогнозировать, кто из конкурсантов сильный, а тем более – кто победит.
– Некоторых мы слышали, некоторые приезжали к нам на дни открытых дверей, но в основном не слышали. Для нас это будет в какой-то мере что-то новое, какая-то загадка, – признается она. – Фаворитов на конкурсе вообще не может быть. Борьба должна быть честной.
Итоги конкурса станут известны вечером 14 ноября.
Фото: БГАМ
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Фаворитов не будет. 12 ноября стартует II Республиканский открытый конкурс вокалистов имени С. Монюшко
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