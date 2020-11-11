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  2. Фаворитов не будет. 12 ноября стартует II Республиканский открытый конкурс вокалистов имени С. Монюшко

Фаворитов не будет. 12 ноября стартует II Республиканский открытый конкурс вокалистов имени С. Монюшко

Соответствующий приказ Министерства культуры был издан еще 8 апреля, но в связи с эпидемиологической обстановкой было решено перенести это событие на осень. 


Да-да, конкурс состоится! Единственное, он пройдет без публики, – подтверждает председатель жюри, заведующая кафедрой пения Белорусской Академии музыки доцент Татьяна Николаевна Цыбульская. – Мы ждем молодых певцов, тех, кто учится в музыкальных колледжах Беларуси по специальности «Пение академическое». Но так как у хоровиков-дирижеров есть постановка голоса, где они учатся петь в академической манере, то при наличии яркого, красивого голоса и соответствующего уровня, пройдя отборочный тур у себя в ссузе, они могут принять участие в конкурсе.

Тут необходимо пояснить, что конкурс имени Монюшко проходит в два этапа. Первый – отборочный  этап уже прошел, победители на местах определены.  Теперь лучшие из лучших – не более двух юношей и двух девушек от каждого колледжа — отправляются в Минск.  Им предстоят два тура в Большом зале Белорусской академии музыки.  В первом туре им нужно будет исполнить оперную арию и народную песню, во втором, где будут уже только будущие лауреаты, – песню Монюшко и классический романс.

– В Беларуси одиннадцать музыкальных колледжей, плюс Республиканская гимназия-колледж при Белорусской академии музыки, плюс Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика…  Неужели вы успеете прослушать такое количество участников за один день?

–  Надо учитывать, что специальность «Пение академическое» есть лишь в четырех колледжах Беларуси: Брестском, Гомельском, Молодечненском и Минском, – поправляет меня Татьяна Николаевна. – Плюс еще из Могилева приедут хоровики. Так что на сегодняшний день у нас 14 участников  – 6 мальчиков и 8 девочек –из всех регионов Беларуси.


Это меньше, чем на предыдущем конкурсе в апреле 2017 года. Тогда участников было 24.

Если бы не эпидемиологическая обстановка, я думаю, у нас бы и участников больше было, – с сожалением говорит Татьяна Николаевна. – Из некоторых колледжей учащиеся не смогли приехать. Для них это большое разочарование, ведь, помимо денежных призов, все, кто получил Гран-при, Первую, Вторую и Третью премию, имеют право на зачисление в Белорусскую государственную академию музыки без экзаменов.

А многие ли воспользовались в прошлый раз этим правом?

– Все лауреаты прошлого конкурса учатся на сегодняшний день в Академии музыки.

Вы довольны их успехами?

Да! Это талантливые дети. Трое из них – Наталья Толстик, Руслан Маспанов и Ольга Терентьева – уже зачислены в стажерскую группу Большого театра Беларуси. 

То есть им уже прямая дорога в театр?


Но оказывается, что и здесь не все просто. Многое зависит от самого студента – Татьяна Николаевна привычно называет их детьми, хотя в Академии музыки они уже взрослые люди. Многое – от удачи. А многое от педагогов, которые дают им путевку в жизнь.

Для педагогов музыкальных колледжей конкурс также стал источником больших возможностей. Это возможность пообщаться с видными музыкантами – преподавателями Белорусской академии музыки, сверить курс, проконсультироваться по поводу каждого конкретного ученика.

Но и здесь эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы.  Впрочем, Татьяна Николаевна убеждена, что никакие обстоятельства не помешают профессионалам обменяться мнениями. 

Мы и с конкурсантами будем разговаривать, и с педагогами, и с концертмейстерами. Эти разговоры у нас подразумеваются обязательно. Педагоги уже сейчас звонят и говорят: «Ой, как хорошо, что мы приедем, потому что очень надо с вами поговорить». Мы общаемся на тему всех детей, которые обучаются в наших колледжах. И заведующей звоню, и с педагогами разговариваю… Сейчас в основном по телефону и через скайп, но вживую, конечно, лучше…

Впрочем, несмотря на все контакты, Татьяна Николаевна пока не решается прогнозировать, кто из конкурсантов сильный, а тем более – кто победит.

Некоторых мы слышали, некоторые приезжали к нам на дни открытых дверей, но в основном не слышали. Для нас это будет в какой-то мере что-то новое, какая-то загадка, – признается она. – Фаворитов на конкурсе вообще не может быть. Борьба должна быть честной. 

Итоги конкурса станут известны вечером 14 ноября.

Фото: БГАМ
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