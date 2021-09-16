Facebook заблокировал группы немецких ковид-диссидентов

Соцсеть Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken, информирует РИА Новости.
«Мы удалили аккаунты, страницы и группы в Facebook и Instagram, вовлеченные в координируемые усилия по многократному нарушению наших правил, в том числе распространение опасной дезинформации, касающейся здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию. Мы также заблокировали их серверы от доступа на наши платформы. Этой сетью руководят лица, связанные с немецким движением Querdenken, которое связано с насилием и причинением скоординированного социального беспорядка в реальной жизни», – прокомментировали в компании.
Движение Querdenken возникло в 2020 году на фоне локдаунов, которые вводили власти Германии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Участники движения не раз организовывали акции протеста против жестких ограничительных мер.
Кстати, антиковидными ограничениями недовольны не только в Германии. Недавно мы писали о том, как в Литве и во Франции реагируют на введение паспортов вакцинации, без которых доступ в ряд мест (например, в рестораны и непродовольственные магазины) для людей ограничен. Почитать материал можно, перейдя по этой ссылке.
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