Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина

О "писаниях" в СМИ

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– сказала пресс-секретарь.– добавила Наталья Эйсмонт.По ее словам, во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков.– заявила пресс-секретарь.Обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.– рассказала Наталья Эйсмонт.Также в данном блоке – вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь.– сказала пресс-секретарь.Она отметила, что обсуждались и иные вопросы экономического взаимодействия.Наталья Эйсмонт рассказала, что завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере.– заявила она.Пресс-секретарь рассказала, что по этому блоку вопросов у обеих стран подходы абсолютно едины.– отметила Наталья Эйсмонт, подводя итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.– сказала Наталья Эйсмонт.Пресс-секретарь заявила, что эта тематика входит в число актуальных вопросов.– рассказала Наталья Эйсмонт.– заявила пресс-секретарь.Кроме того, президенты обсудили тему противодействия государств – членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.– резюмировала Наталья Эйсмонт.