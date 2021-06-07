Евросоюз сможет адаптировать применяемые им вакцины, если появятся новые штаммы COVID-19. Об этом сегодня заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RTL, сообщает ТАСС.
По его словам, ЕС сможет "быстро адаптировать РНК-вакцины к возможным новым вариантам коронавируса".
Еврокомиссар пояснил, что к 15 июля в ЕС будет произведено более миллиарда доз вакцин. Ежемесячно сейчас производится по 300 миллионов вакцин в месяц, половина из которых экспортируется.
Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны препарат китайской компании Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".
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Евросоюз заявил, что готов к возникновению новых штаммов коронавируса
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.