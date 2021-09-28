"Этот вопрос надо отнести в будущее". Лукашенко высказал свою позицию по поводу смертной казни

Во время мероприятиявысказал мнение по поводу 24-й статьи действующей Конституции, которая предусматривает смертную казнь.(в проекте обновленной Конституции. –– сказал он.Сергей Дубков признал, что, вероятно, любой вариант решения этого вопроса вызовет противоречия в обществе. Однако, уверен он, невозможно называть себя христианами, выступать за традиционные ценности и при этом их нарушать.– задал риторический вопрос Глава государства, реагируя на сказанное. –– отметил белорусский лидер.Александр Лукашенко отметил, что его часто упрекали в том, что Беларусь – единственная в Европе страна, где не отменена или не введен мораторий на смертную казнь.– объяснил свою позицию Глава государства.(смертной казни. –)"– сказал Глава государства.Президент согласился с мнением, что надо соответствующий вопрос все-таки отнести в будущее.– отметил Александр Лукашенко.