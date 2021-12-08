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  2. "Это настоящее произведение искусства". Во Дворце Независимости побывали юные пианисты

"Это настоящее произведение искусства". Во Дворце Независимости побывали юные пианисты

На экскурсии во Дворце Независимости сегодня побывали участники Международного конкурса пианистов «Минск-2021», организованного в том числе при поддержке Главы государства. Призовой фонд состязания составляет около 30 тысяч евро. Неудивительно, что на участие в нем подали заявки 52 пианиста из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении, России и Китая. Проведение конкурса возобновилось спустя 7 лет и стало настоящим подарком для всех ценителей фортепианной музыки.


Молодые и талантливые музыканты вместе с членами жюри конкурса, среди которых ведущие заслуженные, народные артисты Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и других стран, а также работники Большого театра Беларуси и Белорусской госфилармонии сегодня были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Они смогли увидеть красоту сооружения и оценить его размах. Экскурсию для гостей провела лично пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт:


– С особым чувством принимаем здесь людей искусства. Потому что Дворец Независимости в первую очередь – это свидетельство уникального таланта наших людей – строителей, архитекторов, дизайнеров и так далее. Самое яркое подтверждение того, что могут наши люди, если захотят. И вам, людям ярким, творческим и талантливым, это должно быть близко..

Среди гостей Дворца Независимости – Зарина Акаева, студентка 3-го курса Казахстанского национального университета искусств. Она прошла в финал конкурса «Минск-2021». Но исполнить «Концерт Рахманинова № 2 для фортепиано с оркестром» ей предстоит завтра. А сегодня девушка с восторгом фотографирует залы дворца:


– Меня особенно впечатлили зал подарков и зимний сад. Несколько лет назад я была в казахском Дворце мира и согласия. Там тоже есть зал подарков. Интересно, что белорусский и казахский дворцы содержат много национального стиля, чувствуется дух народа. Это здорово!

Зарина всё искала глазами рояль, хотела сыграть, но так и не нашла. Девушка признается, что осталась под большим впечатлением не только от увиденного, но и от услышанного:

– Пресс-секретарь Президента очень интересно рассказывает, я буквально заслушалась. Сам дворец, я уверена, –это настоящее произведение искусства. Как вообще такое можно было построить в столь короткий срок? Для этого нужно иметь сверхспособности.


В музее подарков члена жюри конкурса пианистов Валерия Шкарупу из Екатеринбурга особо заинтересовала шашка, подаренная Президенту председателем Хукумата Дангаринского района Республики Таджикистан Шерали Гуловым:

– Я сам родился в Таджикистане, и очень приятно увидеть здесь подарок от моих земляков. Стенды с подаренным оружием для меня как для мужчины самые интересные. Мой отец был кавалеристом, наверное, передалось по генам. У меня ошеломляющее впечатление от увиденного. Я догадывался, что будет такой размах. Но это превзошло мои ожидания.


Председатель жюри международного конкурса «Минск-2021» народный артист Беларуси, профессор академии музыки Игорь Оловников также остался вдохновлен увиденным:

– Мы испытали сильные впечатления. Поразило величие замысла архитектуры и культуры, содержательности, духовности белорусской нации. Здесь мы увидели столько всего, что невозможно описать словами, остановившись на чем-то конкретном. Начиная от общего архитектурного замысла, заканчивая малейшими интерьерными деталями – все хочется смотреть, впитывать, изучать. Восхищаешься, сколько сил и труда в это было вложено.


В завершение экскурсии Наталья Эйсмонт обратилась к гостям и напомнила, какой критике подвергались и Глава государства, и все органы власти на этапе строительства дворца и ввода его в эксплуатацию:

– Я очень часто привожу в пример слова одного зарубежного журналиста, который, пребывая двое суток во дворце во время проведения переговоров «Нормандской четверки», все видел, во всем участвовал и по итогу сделал репортаж, в котором сказал такую фразу: «Все помнят, как критиковали Лукашенко за это здание. Но все осознали после этих 16 часов, что только лишь ради тех переговоров этот Дворец Независимости стоило бы построить».


Пресс-секретарь Президента рассказала, что, работая с Главой государства, пресс-служба часто бывает в международных командировках, в том числе в Российской Федерации и других странах:

– Везде есть здания с огромной историей, с соответствующей атмосферой. К сожалению, нашей стране в этом плане жутко не повезло. Все войны, которые были на нашем континенте, проходили через нашу страну вдоль и поперек, ровняя все на своем пути. У нас не сохранились объекты, которые сегодня можно было бы назвать символом истории. И, работая с Президентом 7 лет, я каждый день думаю о том, что и этому дворцу когда-то будет и 100, и 200, и 500 лет. Но особенность в том, что дворец всегда будет ассоциироваться с нашим поколением, с нашим временем. Когда молодое, независимое 25-летнее государство смогло создать такой объект и передать его потомкам. Он будет в веках символизировать нашу независимость и суверенитет.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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