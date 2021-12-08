"Это настоящее произведение искусства". Во Дворце Независимости побывали юные пианисты

Молодые и талантливые музыканты вместе с членами жюри конкурса, среди которых ведущие заслуженные, народные артисты Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и других стран, а также работники Большого театра Беларуси и Белорусской госфилармонии сегодня были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Они смогли увидеть красоту сооружения и оценить его размах. Экскурсию для гостей провела личноСреди гостей Дворца Независимости –. Она прошла в финал конкурса «Минск-2021». Но исполнить «Концерт Рахманинова № 2 для фортепиано с оркестром» ей предстоит завтра. А сегодня девушка с восторгом фотографирует залы дворца:Зарина всё искала глазами рояль, хотела сыграть, но так и не нашла. Девушка признается, что осталась под большим впечатлением не только от увиденного, но и от услышанного:В музее подарковиз Екатеринбурга особо заинтересовала шашка, подаренная Президенту председателем Хукумата Дангаринского района Республики Таджикистан Шерали Гуловым:также остался вдохновлен увиденным:В завершение экскурсии Наталья Эйсмонт обратилась к гостям и напомнила, какой критике подвергались и Глава государства, и все органы власти на этапе строительства дворца и ввода его в эксплуатацию:Пресс-секретарь Президента рассказала, что, работая с Главой государства, пресс-служба часто бывает в международных командировках, в том числе в Российской Федерации и других странах: