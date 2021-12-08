"Это настоящее произведение искусства". Во Дворце Независимости побывали юные пианисты

На экскурсии во Дворце Независимости сегодня побывали участники Международного конкурса пианистов «Минск-2021», организованного в том числе при поддержке Главы государства. Призовой фонд состязания составляет около 30 тысяч евро. Неудивительно, что на участие в нем подали заявки 52 пианиста из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении, России и Китая. Проведение конкурса возобновилось спустя 7 лет и стало настоящим подарком для всех ценителей фортепианной музыки.
Молодые и талантливые музыканты вместе с членами жюри конкурса, среди которых ведущие заслуженные, народные артисты Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и других стран, а также работники Большого театра Беларуси и Белорусской госфилармонии сегодня были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Они смогли увидеть красоту сооружения и оценить его размах. Экскурсию для гостей провела лично пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт:
– С особым чувством принимаем здесь людей искусства. Потому что Дворец Независимости в первую очередь – это свидетельство уникального таланта наших людей – строителей, архитекторов, дизайнеров и так далее. Самое яркое подтверждение того, что могут наши люди, если захотят. И вам, людям ярким, творческим и талантливым, это должно быть близко..
Среди гостей Дворца Независимости – Зарина Акаева, студентка 3-го курса Казахстанского национального университета искусств. Она прошла в финал конкурса «Минск-2021». Но исполнить «Концерт Рахманинова № 2 для фортепиано с оркестром» ей предстоит завтра. А сегодня девушка с восторгом фотографирует залы дворца:
– Меня особенно впечатлили зал подарков и зимний сад. Несколько лет назад я была в казахском Дворце мира и согласия. Там тоже есть зал подарков. Интересно, что белорусский и казахский дворцы содержат много национального стиля, чувствуется дух народа. Это здорово!
Зарина всё искала глазами рояль, хотела сыграть, но так и не нашла. Девушка признается, что осталась под большим впечатлением не только от увиденного, но и от услышанного:
– Пресс-секретарь Президента очень интересно рассказывает, я буквально заслушалась. Сам дворец, я уверена, –это настоящее произведение искусства. Как вообще такое можно было построить в столь короткий срок? Для этого нужно иметь сверхспособности.
В музее подарков члена жюри конкурса пианистов Валерия Шкарупу из Екатеринбурга особо заинтересовала шашка, подаренная Президенту председателем Хукумата Дангаринского района Республики Таджикистан Шерали Гуловым:
– Я сам родился в Таджикистане, и очень приятно увидеть здесь подарок от моих земляков. Стенды с подаренным оружием для меня как для мужчины самые интересные. Мой отец был кавалеристом, наверное, передалось по генам. У меня ошеломляющее впечатление от увиденного. Я догадывался, что будет такой размах. Но это превзошло мои ожидания.
Председатель жюри международного конкурса «Минск-2021» народный артист Беларуси, профессор академии музыки Игорь Оловников также остался вдохновлен увиденным:
– Мы испытали сильные впечатления. Поразило величие замысла архитектуры и культуры, содержательности, духовности белорусской нации. Здесь мы увидели столько всего, что невозможно описать словами, остановившись на чем-то конкретном. Начиная от общего архитектурного замысла, заканчивая малейшими интерьерными деталями – все хочется смотреть, впитывать, изучать. Восхищаешься, сколько сил и труда в это было вложено.
В завершение экскурсии Наталья Эйсмонт обратилась к гостям и напомнила, какой критике подвергались и Глава государства, и все органы власти на этапе строительства дворца и ввода его в эксплуатацию:
– Я очень часто привожу в пример слова одного зарубежного журналиста, который, пребывая двое суток во дворце во время проведения переговоров «Нормандской четверки», все видел, во всем участвовал и по итогу сделал репортаж, в котором сказал такую фразу: «Все помнят, как критиковали Лукашенко за это здание. Но все осознали после этих 16 часов, что только лишь ради тех переговоров этот Дворец Независимости стоило бы построить».
Пресс-секретарь Президента рассказала, что, работая с Главой государства, пресс-служба часто бывает в международных командировках, в том числе в Российской Федерации и других странах:
– Везде есть здания с огромной историей, с соответствующей атмосферой. К сожалению, нашей стране в этом плане жутко не повезло. Все войны, которые были на нашем континенте, проходили через нашу страну вдоль и поперек, ровняя все на своем пути. У нас не сохранились объекты, которые сегодня можно было бы назвать символом истории. И, работая с Президентом 7 лет, я каждый день думаю о том, что и этому дворцу когда-то будет и 100, и 200, и 500 лет. Но особенность в том, что дворец всегда будет ассоциироваться с нашим поколением, с нашим временем. Когда молодое, независимое 25-летнее государство смогло создать такой объект и передать его потомкам. Он будет в веках символизировать нашу независимость и суверенитет.