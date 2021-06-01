«Это наш символ»: участницы конкурса «Королева студенчества Беларуси – 2021» присоединились к патриотической эстафете

Сегодня 13 граций присоединились к республиканскому проекту «Роднае – народнае», цель которого – популяризировать государственные символы в Год народного единства. Развернув красно-зеленые флаги, конкурсантки продефилировали по улицам Минска и показали свою гражданскую позицию. Как это было – смотрите в фотоотчете.Фото предоставлены БРСМ