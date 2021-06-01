До финала республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества Беларуси – 2021» остается всего два дня. График участниц расписан буквально по минутам: дефиле, фотосессии, репетиции творческих номеров. Находят время студентки и на участие в патриотических акциях.
Сегодня 13 граций присоединились к республиканскому проекту «Роднае – народнае», цель которого – популяризировать государственные символы в Год народного единства. Развернув красно-зеленые флаги, конкурсантки продефилировали по улицам Минска и показали свою гражданскую позицию. Как это было – смотрите в фотоотчете.
Фото предоставлены БРСМ
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«Это наш символ»: участницы конкурса «Королева студенчества Беларуси – 2021» присоединились к патриотической эстафете
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