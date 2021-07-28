Есть запрос зрителей на новые форматы на ТВ, аналитические жанры, авторскую журналистику – Марков

В начале беседы было отмечено: по данным новой системы медиаизмерений, которая заработала в стране с 1 мая этого года, рейтинг белорусских телеканалов возглавляет ОНТ.Говоря о том, какие новости интересны белорусскому зрителю, журналист заявил, что отечественное телевидение становится персонализированным. Он указал на новизну персон, а не формата.– добавил телеведущий.Марат Марков добавил: мнение журналиста сегодня выходит на первый план. Люди ориентируются на личность и ее авторитет.– отметил Марков и добавил, что такой формат сегодня есть практически на каждом канале.Он указал на то, что многие сегодня включают гостелеканалы, чтобы посмотреть проект определенного журналиста. Это обусловлено потребностью в анализе и аналитике. Марков также указал на актуальность личных Telegram-каналов работников СМИ.– сказал он и напомнил, что совсем недавно появился Telegram-канал у политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Марков также сделал анонс: в скором времени журналист презентует связку из нескольких проектов, куда попадут каналы в Telegram и на YouTube, новая авторская программа на телеканале.Фото из архива