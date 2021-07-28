Есть запрос зрителей на новые форматы на ТВ, аналитические жанры, авторскую журналистику – Марков

Об этом рассказал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления ЗАО «Второй национальный канал» Марат Марков.
В начале беседы было отмечено: по данным новой системы медиаизмерений, которая заработала в стране с 1 мая этого года, рейтинг белорусских телеканалов возглавляет ОНТ.
– Лидерами мы стали несколько лет назад. Подтверждается, что все делаем правильно. Мы отошли от имиджа развлекательного канала, который сохраняли на протяжении 15 лет. Хотя такой контент по-прежнему пользуется спросом среди аудитории. Сегодня ОНТ называют главным идеологическим рупором страны. Новости стали более востребованы: на фоне политических событий их доля выросла на 20%, – пояснил руководитель.
Говоря о том, какие новости интересны белорусскому зрителю, журналист заявил, что отечественное телевидение становится персонализированным. Он указал на новизну персон, а не формата.
– Запрос на личность сегодня есть везде – на ТВ и радио, в газетах, – добавил телеведущий. – Понятие нового сезона на телевидении стало довольно размытым. Сейчас именно события определяют появление новых форматов и персон. Последние полтора года, как говорят военные, мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности. Теперь лица телеканалов – это не просто "говорящие головы", а люди, которые думают и анализируют, предлагают что-то свое.
Марат Марков добавил: мнение журналиста сегодня выходит на первый план. Люди ориентируются на личность и ее авторитет.
– Авторская журналистика нужна для того, чтобы журналист, формируя мнение на основании глубокого анализа, собственных знаний и опыта, чему-то учился и помогал людям разобраться в определенных вопросах, – отметил Марков и добавил, что такой формат сегодня есть практически на каждом канале.
Он указал на то, что многие сегодня включают гостелеканалы, чтобы посмотреть проект определенного журналиста. Это обусловлено потребностью в анализе и аналитике. Марков также указал на актуальность личных Telegram-каналов работников СМИ.
– Нам важны новостные агрегаторы. Авторские каналы стали очень интересными, – сказал он и напомнил, что совсем недавно появился Telegram-канал у политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Марков также сделал анонс: в скором времени журналист презентует связку из нескольких проектов, куда попадут каналы в Telegram и на YouTube, новая авторская программа на телеканале.
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Есть запрос зрителей на новые форматы на ТВ, аналитические жанры, авторскую журналистику – Марков
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