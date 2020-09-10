Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня при представлении Андрея Шведа в должности Генерального прокурора Беларуси высказался насчет общественно-политической ситуации в стране, пишет БЕЛТА.
"Цель "координационного совета" одна – оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация", – констатировал Глава государства.
Он отметил, что, несмотря на внешнее влияние, и внутри страны есть достаточно организаторов и проводников соответствующей политики. "Как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они – десятники, сотники, тысячники – цитирую: организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки на предприятиях по 3–5 человек, а где-то – по 10 на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились, – отметил Александр Лукашенко. – Мы жили в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. Ан нет! И сегодня они повылазили".
Президент подчеркнул: работники прокуратуры должны стоять на страже закона, гарантируя безопасное развитие государства. "И всякие там "координационные советы", другие организации… И Конституционный Суд, и Генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим "координационным советам", – сказал он. – Вы должны предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия".
По словам Александра Лукашенко, в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия. "И они должны зависеть от остроты ситуации. Ситуация острее – ваши действия также должны быть острыми", – отметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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"Есть попытка захватить власть" – Лукашенко ждет от прокуратуры более острой реакции на некоторые действия
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