"Если не начнется война": Лукашенко – о планах провести референдум по обновленной Конституции

"Сейчас мы ее опубликуем, около месяца. Я думаю, что недели две. А в феврале, в 20-х примерно числах (еще подумаем, как нам удобнее, и по закону, по ныне действующей Конституции есть сроки внесения на референдум), Конституция будет внесена мною на референдум", – сказал Президент.



Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли и референдум в феврале, Александр Лукашенко сказал:(на этих словах Глава государства сделал рукой жест в сторону, имея в виду внешние силы и их попытки дестабилизировать ситуацию внутри и вокруг Беларуси. –– добавил белорусский лидер.По словам Главы государства, в обновленной Конституции усиливается роль Правительства и Парламента, придается конституционный статус и прописываются полномочия Всебелорусского народного собрания.– сказал он.Фото: БЕЛТА