"Если не начнется война": Лукашенко – о планах провести референдум по обновленной Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что референдум по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, должен состояться в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации. Об этом Глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Сейчас мы ее опубликуем, около месяца. Я думаю, что недели две. А в феврале, в 20-х примерно числах (еще подумаем, как нам удобнее, и по закону, по ныне действующей Конституции есть сроки внесения на референдум), Конституция будет внесена мною на референдум", – сказал Президент.
Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли и референдум в феврале, Александр Лукашенко сказал: "Если не начнется война. Господи, не дай бог".
"Я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику и обязательно проведем референдум. Ну, если вы (на этих словах Глава государства сделал рукой жест в сторону, имея в виду внешние силы и их попытки дестабилизировать ситуацию внутри и вокруг Беларуси. – Прим. БЕЛТА) нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы и запланировали, удастся провести", – добавил белорусский лидер.
По словам Главы государства, в обновленной Конституции усиливается роль Правительства и Парламента, придается конституционный статус и прописываются полномочия Всебелорусского народного собрания.
"Президент, как и сегодня, будет формировать Правительство, будет главой государства. Сильная президентская власть остается", – сказал он.
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