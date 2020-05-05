Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Уже четвертая песня Little Big преодолела рубеж в 100 миллионов просмотров на YouTube, говорится в сообщении на странице группы ВКонтакте. Ею стала композиция GoBananas.

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Ранее музыканты сообщили, что клип на песню Skibidi преодолел рубеж в 400 миллионов просмотров, став самым просматриваемым российским роликом в YouTube (и самым «залайканным» — 3,4 млн отметок «нравится»).

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Рейв-группа Little Big появилась в Санкт-Петербурге в 2013 году, а в 2019 году Forbes включил ее в список главных российских знаменитостей (35-е место с доходом 1 миллион долларов).

В этом году Little Big с песней «UNO» должны были представлять Россию на 65-м конкурсе песни «Евровидение — 2020» в Роттердаме, который отменили из-за пандемии коронавируса.