В ближайшие недели стороны возобновят обсуждение вопросов об условии выхода Великобритании из объединения, пишет ТАСС.
– Европейский союз приглашает главного переговорщика ЕС продолжить переговоры в ближайшие недели и призывает Великобританию предпринять необходимые шаги, чтобы сделать соглашение возможным, – уточняет Reuters, ссылаясь на опубликованные ЕС документ по данной теме.
Ранее 15–16 октября в рамках саммита ЕС планировалось утверждение соглашения о свободной торговле между союзом и Великобританией. Однако текст документа не подготовлен, а процесс переговоров по торговле зашел в тупик. Главным камнем преткновения стала граница между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (составная часть Соединенного Королевства). В соглашении об условиях выхода Великобритании сказано, что эта граница должна оставаться открытой для людей, товаров и услуг. Лондон опасается утраты экономического суверенитета над частью своей территории при выполнении этого пункта соглашения.
Также переговоры обострились после появления информации о том, что Великобритания намерена в некоторых сферах (например, военной) поставить приоритеты национального права перед международным.
Сейчас стороны все больше склоняются к тому, чтобы решить вопрос без заключения торгового соглашения, но с переходом на правила ВТО.
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ЕС решил продолжить переговоры с Великобританией по брекситу
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Фото: РЕЙТЕР