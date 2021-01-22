Об этом сообщил Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава. Он рассказал подробнее о перепрофилировании коечного фонда и возвращении больниц в привычный режим работы.
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– Мы внимательно отслеживаем ситуацию по заболеваемости коронавирусом и сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд постепенно высвобождается и, соответственно, его можно выводить и дальше использовать, чтобы лечить пациентов в обычном режиме. Число пациентов с коронавирусными пневмониями снижается. Постепенно по всем регионам наблюдаем такую же картину. Если говорить по Минску, то с 25 января начинает работу Городская гинекологическая больница, 2-й роддом и 11-я городская больница. В последней, к слову, будут реабилитироваться пациенты. С 1 февраля планируем открыть работу профильных отделений 1-й городской больницы и реабилитационное отделение в Аксаковщине. По другим регионам ситуация такая же: постепенно стационары начинают работать в обычном режиме. ЦРБ ряда регионов тоже начинают работать в обычном режиме.
Специалист подчеркнул, что Минздрав старается предугадать ситуацию с гриппом:
– Как правило, в сезон гриппа заболеваемость пневмониями увеличивается, соответственно, понадобится коечный фонд. Мероприятия, которые идут по перепрофилированию, проходят очень аккуратно и осторожно, чтобы обеспечить всех нуждающихся в стационарном лечении. Прогнозировать ситуацию с гриппом пока сложно – коронавирус вытеснил многие вирусы. Но эпидемиологи пока не определяют грипп, думаю, он будет в феврале.
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Эпидемиологи Беларуси пока не определяют грипп: его ждут в феврале
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