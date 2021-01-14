Похудеть не так уж и тяжело, если придерживаться одной простой формулы. Так считает кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, передает РИА Новости.
Врач имеет ввиду так называемую формулу поддерживающей калорийности. Рассчитывается она следующим образом: вес умножается на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 – при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 – в случае, если человек тренируется пять дней в неделю и более.
– Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10–15 процентов. Это 200–300 ккал – примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, – рассказала Зухра Павлова в Instagram.
Эндокринолог отметила, что для более эффективного похудения необходимо пить больше теплой воды.
Фото: pixabay.com
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Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
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