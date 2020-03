Элтон Джон, Билли Айлиш, Мэрайя Кэри — известные поп-музыканты дали онлайн-концерт в поддержку борющихся с коронавирусом

Известные западные музыканты устроили онлайн-концерт для сбора средств на борьбу с коронавирусом и в качестве поддержки всем борющимся с болезнью, сообщает NME.

Dave Grohl and Billie Joe Armstrong both took part in Elton's concert (Picture: Getty), nme



Поп и рок-звезды спели для поклонников, находясь у себя дома. Всего в часовом концерте, ведущим которого стал Элтон Джон, приняли участие около двух десятков музыкантов: Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, экс-барабанщик Nirvana и вокалист Foo Fighters Дэйв Грол, Билли Джо Армстронг (Green Day), Алиша Киз, Backstreet Boys и другие.

Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом исполнила "Bad Guy"





Мэрайя Кэри спела композицию "Always Be My Baby”

Дэйв Грол спел акустическую версию “My Hero”





Джо Билли Армстронг исполнил “Boulevard of Broken Dreams”

Часовой концерт посмотрели около 8,7 млн зрителей. В ходе концерта, по данным Fox News, удалось собрать порядка 8 млн долларов.

По завершении концерта Элтон Джон призвал всех зрителей беречь себя, пообещав играть для них, когда все связанное с пандемией коронавируса будет позади.