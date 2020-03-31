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  2. Элтон Джон, Билли Айлиш, Мэрайя Кэри — известные поп-музыканты дали онлайн-концерт в поддержку борющихся с коронавирусом

Элтон Джон, Билли Айлиш, Мэрайя Кэри — известные поп-музыканты дали онлайн-концерт в поддержку борющихся с коронавирусом

Известные западные музыканты устроили онлайн-концерт для сбора средств на борьбу с коронавирусом и в качестве поддержки всем борющимся с болезнью, сообщает NME.

Dave Grohl and Billie Joe Armstrong both took part in Elton's concert (Picture: Getty), nme

Поп и рок-звезды спели для поклонников, находясь у себя дома. Всего в часовом концерте, ведущим которого стал Элтон Джон, приняли участие около двух десятков музыкантов: Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, экс-барабанщик Nirvana и вокалист Foo Fighters Дэйв Грол, Билли Джо Армстронг (Green Day), Алиша Киз, Backstreet Boys и другие.

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Часовой концерт посмотрели около 8,7 млн зрителей. В ходе концерта, по данным Fox News, удалось собрать порядка 8 млн долларов.

По завершении концерта Элтон Джон призвал всех зрителей беречь себя, пообещав играть для них, когда все связанное с пандемией коронавируса будет позади.


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