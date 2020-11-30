Электронная ярмарка вакансий пройдет 30 ноября в Полоцком районе

Последняя осенняя электронная ярмарка вакансий в Беларуси пройдет 30 ноября, и предназначена она для жителей Полоцкого района.
Время проведения данного мероприятия по трудоустройству граждан— с 10:00 до 12:00, место проведения — специализированная интернет-площадка государственной службы занятости www.e-vacancy.by.
К участию в электронной ярмарке вакансий заявлены пять предприятий и организаций. Филиалу «Автобусный парк № 2» ОАО «Витебскоблавтотранс» требуется 73 работника, среди них аккумуляторщик, водитель автомобиля, инженер по техническому осмотру транспортных средств, кондуктор, контролер пассажирского транспорта, мастер, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Новополоцкий филиал ООО «Ресттрэйд» (торговая сеть «Дионис») приглашает грузчика, кондитера, пекаря, повара, продавца, тестовода, уборщика производственных и служебных помещений. У Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района 33 вакансии (заведующий хозяйством, инженер по охране труда, младшая медицинская сестра по уходу за больными, переводчик жестового языка, руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам), сиделка, социальный работник, юрисконсульт).
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — один из ведущих производителей стекловолокна и продукции на его основе. Предприятию требуются водитель автомобиля, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по проектно-сметной работе, инженер-проектировщик, машинист тепловоза, начальник ремонтно-инструментального цеха, слесарь по ремонту автомобилей, термист. Пятый участник электронной ярмарки вакансий – ОАО «Минскремстрой» – предложит 253 рабочих места (дорожный рабочий, жестянщик, изолировщик на термоизоляции, каменщик, кровельщик по металлическим кровлям, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, маляр, облицовщик-плиточник, плотник и др.).
Во время проведения электронной ярмарки вакансий соискатели работ получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Опубликовано:
615
Электронная ярмарка вакансий пройдет 30 ноября в Полоцком районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей ЛОЗЮК